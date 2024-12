Oxurion annonce le report de la signature de la transaction stratégique en raison de discussions en cours

Louvain, BELGIQUE – 31 décembre 2024 – 18h00, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), entreprise biopharmaceutique basée à Louvain, annonce un léger report d'environ quatre semaines de la signature de la transaction stratégique envisagée. Ce report est dû à des discussions en cours entre les parties, motivées par les résultats financiers de la cible qui sont meilleurs qu'attendus.

La transaction envisagée, qui représente une étape importante dans le réalignement stratégique d'Oxurion, reste une priorité essentielle pour toutes les parties concernées. La société confirme la volonté et l'engagement partagés de toutes les parties prenantes pour finaliser avec succès l'accord et s'assurer que la transaction soit alignée sur le contexte financier actualisé.

Avec cet ajustement du calendrier, Oxurion réaffirme son engagement à finaliser la transaction et à atteindre ses objectifs stratégiques. Des mises à jour supplémentaires seront fournies à mesure que les étapes clés seront atteintes.



