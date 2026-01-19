 Aller au contenu principal
Oxurion annonce la suspension temporaire du programme de financement dédié à des investissements dans les actifs numériques et crypto-actifs
information fournie par Boursorama CP 19/01/2026 à 08:00

Louvain, Belgique, 19 janvier 2026, 8h00, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), société de sous-traitance pharmaceutique basée à Louvain, a réexaminé le projet d’investissement dans des actifs numériques et des crypto-actifs, tel que communiqué au marché le 1er décembre 2025. Ce projet avait pour objectif d’envisager une classe d’actifs alternative, comparable à d’autres investissements financiers.
Compte tenu de la forte volatilité observée sur les marchés des crypto-actifs ainsi que du contexte économique et géopolitique actuel, la Société a estimé qu’il n’était pas opportun, à ce stade, de poursuivre la mise en œuvre de ce projet.
La Société a en conséquence décidé de suspendre temporairement l’exécution de l’opération et de différer toute décision d’investissement jusqu’à l’obtention d’une meilleure visibilité sur l’environnement de marché.
La Société confirme par ailleurs que les conditions suspensives au décaissement de la première tranche du financement n’ont pas été levées. En conséquence, aucun fonds n’a été tiré ni reçu par la Société à ce jour.
Cette décision constitue un ajustement du calendrier et des intentions stratégiques de la Société et n’entraîne aucune modification de son modèle économique ni de ses activités principales.
La Société poursuit sans changement sa stratégie de croissance et d’acquisitions et informera le marché de toute évolution ultérieure.

