Oxford Industries progresse grâce à un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions de la société de vêtements Oxford Industries OXM.N augmentent de 14,5 % à 46,25 $ dans les échanges prolongés

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,26 $/action pour le deuxième trimestre, contre 1,18 $/action prévu - données compilées par LSEG

** OXM affiche un chiffre d'affaires net de 403 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 420 millions de dollars il y a un an

** La société réaffirme sa fourchette de bénéfices ajustés pour l'exercice 2025 de 2,80 $ à 3,20 $ par action

** Les prévisions annuelles de BPA d'OXM reflètent un impact tarifaire net d'environ 25 à 35 millions de dollars

** "Nous avons agi rapidement pour diversifier nos sources d'approvisionnement ainsi que pour reporter certains reçus de stocks et calibrer les prix avec soin pour aider à compenser partiellement l'impact sur les coûts des produits des tarifs supplémentaires et de l'évolution de l'environnement commercial qui a émergé cette année", a déclaré le directeur général Tom Chubb

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 48,7 % depuis le début de l'année