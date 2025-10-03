Ovid Therapeutics bondit après un essai prometteur sur un traitement contre les crises d'épilepsie

3 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Ovid Therapeutics OVID.O augmentent de 20 % à 1,97 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son médicament expérimental contre l'épilepsie, l'OV329, a montré de forts signes d'efficacité lors d'un essai préliminaire

** Le médicament est en cours de développement pour traiter les formes d'épilepsie résistantes aux médicaments, un type de crise qui n'affecte qu'un seul côté du cerveau et du corps

** L'étude a montré que l'OV329 aidait à augmenter les niveaux d'une substance chimique calmante dans le cerveau en bloquant une enzyme qui la décompose, ce qui pourrait aider à réduire les crises, selon la société

** Ovid a déclaré que l'OV329 fonctionnait aussi bien, voire mieux, que la vigabatrine, un ancien médicament utilisé pour traiter les crises d'épilepsie

** À la dernière clôture, l'action était en hausse de 75 % depuis le début de l'année