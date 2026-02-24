Shein ouvrira mercredi ses boutiques dans cinq BHV en province ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Initialement prévues pour fin 2025, des boutiques Shein ouvriront mercredi dans les BHV (ex-Galeries Lafayette) de Limoges, Angers, Dijon, Grenoble et Reims, a annoncé mardi à l'AFP la plateforme asiatique de mode ultra-éphémère, dont l'installation en novembre en physique à Paris, une première au monde, a suscité un tollé.

Ces ouvertures découlent d'un partenariat dévoilé en octobre par l'exploitant du BHV - la Société des grands magasins (SGM) cofondée par Frédéric Merlin - et le géant de la vente en ligne Shein, régulièrement accusé de concurrence déloyale et de pollution environnementale.

Mi-novembre Frédéric Merlin avait annoncé le report des ouvertures en région, en pleine tempête médiatique après la découverte de poupées sexuelles à l'apparence de fillettes et d'armes de catégorie A sur la section du site de Shein dédiée aux vendeurs tiers.

Le dirigeant avait invoqué la nécessité d'"adapter l'offre" et la "politique de prix" pour ne pas "frustrer les clients", dix jours après l'inauguration d'un magasin Shein physique et pérenne, le premier au monde, au BHV Marais.

Le déploiement des nouveaux espaces Shein, de 500 à 1.000 m2 environ selon les villes, se fera "de manière progressive", ont indiqué Shein et la SGM dans un communiqué.

Dans un premier temps, l'offre, essentiellement "hivernale", sera "sensiblement identique" dans les BHV concernés, a précisé à l'AFP le porte-parole de Shein en France, Quentin Ruffat. Puis "à partir de début avril", elle intégrera plus "de références saisonnières" et des produits "en phase avec les préférences observées localement".

A Paris, l'"expérimentation" n'a pas encore porté ses fruits, a reconnu en janvier M. Merlin au Sénat.

Les clients ont notamment eu "l'impression" d'y trouver des prix plus élevés qu'en ligne, à tort, selon M. Ruffat, qui n'exclut pas des "opérations commerciales" en région et promet un "choix plus large".

Quelque 95% des clients français de Shein vivent hors de Paris, Lyon et Marseille, insiste-t-il.

Ce partenariat a suscité une levée de boucliers parmi les commerçants et une partie de la classe politique.

Le groupe Galeries Lafayette a rompu son contrat avec la SGM concernant sept magasins de province, rebaptisés BHV.

Une centaine de marques (Guerlain, Dior, Sandro, etc) ont quitté le grand magasin parisien, protestant contre Shein ou des retards de paiements.

L'Etat français réclame à la justice le blocage de la marketplace de Shein, réservée aux vendeurs tiers, après avoir échoué à obtenir une interdiction totale du site.