 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Shein ouvrira mercredi ses boutiques dans cinq BHV en province
information fournie par AFP 24/02/2026 à 08:55

Shein ouvrira mercredi ses boutiques dans cinq BHV en province ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Shein ouvrira mercredi ses boutiques dans cinq BHV en province ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Initialement prévues pour fin 2025, des boutiques Shein ouvriront mercredi dans les BHV (ex-Galeries Lafayette) de Limoges, Angers, Dijon, Grenoble et Reims, a annoncé mardi à l'AFP la plateforme asiatique de mode ultra-éphémère, dont l'installation en novembre en physique à Paris, une première au monde, a suscité un tollé.

Ces ouvertures découlent d'un partenariat dévoilé en octobre par l'exploitant du BHV - la Société des grands magasins (SGM) cofondée par Frédéric Merlin - et le géant de la vente en ligne Shein, régulièrement accusé de concurrence déloyale et de pollution environnementale.

Mi-novembre Frédéric Merlin avait annoncé le report des ouvertures en région, en pleine tempête médiatique après la découverte de poupées sexuelles à l'apparence de fillettes et d'armes de catégorie A sur la section du site de Shein dédiée aux vendeurs tiers.

Le dirigeant avait invoqué la nécessité d'"adapter l'offre" et la "politique de prix" pour ne pas "frustrer les clients", dix jours après l'inauguration d'un magasin Shein physique et pérenne, le premier au monde, au BHV Marais.

Le déploiement des nouveaux espaces Shein, de 500 à 1.000 m2 environ selon les villes, se fera "de manière progressive", ont indiqué Shein et la SGM dans un communiqué.

Dans un premier temps, l'offre, essentiellement "hivernale", sera "sensiblement identique" dans les BHV concernés, a précisé à l'AFP le porte-parole de Shein en France, Quentin Ruffat. Puis "à partir de début avril", elle intégrera plus "de références saisonnières" et des produits "en phase avec les préférences observées localement".

A Paris, l'"expérimentation" n'a pas encore porté ses fruits, a reconnu en janvier M. Merlin au Sénat.

Les clients ont notamment eu "l'impression" d'y trouver des prix plus élevés qu'en ligne, à tort, selon M. Ruffat, qui n'exclut pas des "opérations commerciales" en région et promet un "choix plus large".

Quelque 95% des clients français de Shein vivent hors de Paris, Lyon et Marseille, insiste-t-il.

Ce partenariat a suscité une levée de boucliers parmi les commerçants et une partie de la classe politique.

Le groupe Galeries Lafayette a rompu son contrat avec la SGM concernant sept magasins de province, rebaptisés BHV.

Une centaine de marques (Guerlain, Dior, Sandro, etc) ont quitté le grand magasin parisien, protestant contre Shein ou des retards de paiements.

L'Etat français réclame à la justice le blocage de la marketplace de Shein, réservée aux vendeurs tiers, après avoir échoué à obtenir une interdiction totale du site.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jean-Christophe Lagarde le 22 janvier 2022 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    A Drancy, Lagarde succèdera-t-il à Lagarde?
    information fournie par AFP 24.02.2026 10:24 

    L'ex-maire de Drancy Jean-Christophe Lagarde, qui a purgé sa peine d'inéligibilité, espère succéder à sa femme et récupérer son fauteuil, quand trois autres candidats rêvent d'être celui qui parviendra à tourner la page d'un "système Lagarde" qui dure depuis un ... Lire la suite

  • Logo de BlackRock
    BlackRock préfère la dette d'entreprise aux obligations souveraines plus volatiles
    information fournie par Reuters 24.02.2026 10:21 

    BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au ‌monde, a dit mardi privilégier la dette d'entreprise en raison des rendements plus élevés qu'elle offre alors que l'inflation ​ralentit, tout en avertissant que les marchés d'obligations d'Etat pourraient subir ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le rouge, l'incertitude commerciale pèse
    information fournie par Reuters 24.02.2026 10:12 

    Les principales Bourses européennes évoluent ‌en légère baisse en début de séance mardi, les investisseurs restant prudents face ​aux tensions commerciales et analysant une nouvelle série de résultats d'entreprises. À Paris, le CAC 40 perd 0,20% à 8.480,06 points ... Lire la suite

  • Salon de l'agriculture : Lecornu déambule et échange avec des agriculteurs
    Salon de l'agriculture : Lecornu déambule et échange avec des agriculteurs
    information fournie par AFP Video 24.02.2026 09:53 

    Le Premier ministre, Sébastien Lecornu arrive au Salon de l'Agriculture et déambule en échangeant et posant pour des photos avec des agriculteurs présents.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank