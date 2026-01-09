 Aller au contenu principal
OVHcloud : T1 2026 en ligne, guidances confirmées
information fournie par EuroLand Corporate 09/01/2026 à 08:40

Publication du chiffre d’affaires T1 FY2026


OVHcloud a publié jeudi matin un chiffre d’affaires T1 FY26 de 275,3M€, en hausse de +4,5% y/y (+6,0% hors effet de change), légèrement supérieur au consensus de 274,6M€. Le Cloud privé progresse de +1,7% (+4,0% LFL), le Cloud public affiche +15,7% (+15,8% LFL) et le Web cloud se maintient à +2,2% (+2,3% LFL). La direction a maintenu ses objectifs pour FY2026 et introduit par ailleurs une nouvelle ambition : celle d’atteindre 2 Mds€ de chiffre d’affaires annuel à un horizon encore indéterminé.



Cloud privé en voie de normalisation, Cloud public toujours moteur


Sur le Cloud privé , le chiffre d’affaires atteint 167,2M€ (+4,0% LFL). Le segment, qui reste le principal point d’attention du marché, poursuit sa décroissance séquentielle comme anticipé (168M€ au T4 FY25 et 169,3M€ au T3).


Sur le Cloud public, le chiffre d’affaires ressort à 58,2M€ (+15,8% LFL). La dynamique demeure solide en Europe et continue de soutenir la croissance, portée à la fois par la poursuite des initiatives de cross ‑ selling aupr è s des grands comptes et par une traction particulièrement forte sur les petits clients, en particulier sur les VPS où la demande dépasse actuellement l’offre. Le Web cloud maintient pour sa part un rythme de croisi è re stable, avec une croissance LFL de +2,3%, en ligne avec son historique récent.



Perspectives et estimations


Après un trimestre conforme à nos attentes, nous maintenons nos estimations de chiffre d’affaires et d’EBITDA pour l’exercice 2026. Nous considérons que le point bas du Cloud privé a été atteint, tandis que les efforts du management pour réengager la clientèle Starters commencent à produire leurs premiers effets, même si ceux ‑ ci ne se traduisent pas encore pleinement dans les chiffres. Cela devrait soutenir un rebond au S2, porté par l’accélération des Starters sur le Baremetal et sur le Public VCF. À plus long terme, nous estimons que l’adoption progressive des clients Scalers et Corporate sur Nutanix et OPCP (On-Premise Cloud), en alternative à VMware, renforcera également la dynamique.



Recommandation


À l’issue de cette publication, nous restons à Achat sur le titre maintenons notre objectif de cours à 10,2€. Ce dernier correspond à un upside de +33,2% sur le cours actuel.

OVHCLOUD
Euronext Paris
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 09/01/2026 à 08:40:41.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

