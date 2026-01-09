OVHcloud : T1 2026 en ligne, guidances confirmées

Publication du chiffre d’affaires T1 FY2026

OVHcloud a publié jeudi matin un chiffre d’affaires T1 FY26 de 275,3M€, en hausse de +4,5% y/y (+6,0% hors effet de change), légèrement supérieur au consensus de 274,6M€. Le Cloud privé progresse de +1,7% (+4,0% LFL), le Cloud public affiche +15,7% (+15,8% LFL) et le Web cloud se maintient à +2,2% (+2,3% LFL). La direction a maintenu ses objectifs pour FY2026 et introduit par ailleurs une nouvelle ambition : celle d’atteindre 2 Mds€ de chiffre d’affaires annuel à un horizon encore indéterminé.

Cloud privé en voie de normalisation, Cloud public toujours moteur

Sur le Cloud privé , le chiffre d’affaires atteint 167,2M€ (+4,0% LFL). Le segment, qui reste le principal point d’attention du marché, poursuit sa décroissance séquentielle comme anticipé (168M€ au T4 FY25 et 169,3M€ au T3).

Sur le Cloud public, le chiffre d’affaires ressort à 58,2M€ (+15,8% LFL). La dynamique demeure solide en Europe et continue de soutenir la croissance, portée à la fois par la poursuite des initiatives de cross ‑ selling aupr è s des grands comptes et par une traction particulièrement forte sur les petits clients, en particulier sur les VPS où la demande dépasse actuellement l’offre. Le Web cloud maintient pour sa part un rythme de croisi è re stable, avec une croissance LFL de +2,3%, en ligne avec son historique récent.

Perspectives et estimations

Après un trimestre conforme à nos attentes, nous maintenons nos estimations de chiffre d’affaires et d’EBITDA pour l’exercice 2026. Nous considérons que le point bas du Cloud privé a été atteint, tandis que les efforts du management pour réengager la clientèle Starters commencent à produire leurs premiers effets, même si ceux ‑ ci ne se traduisent pas encore pleinement dans les chiffres. Cela devrait soutenir un rebond au S2, porté par l’accélération des Starters sur le Baremetal et sur le Public VCF. À plus long terme, nous estimons que l’adoption progressive des clients Scalers et Corporate sur Nutanix et OPCP (On-Premise Cloud), en alternative à VMware, renforcera également la dynamique.

Recommandation

À l’issue de cette publication, nous restons à Achat sur le titre maintenons notre objectif de cours à 10,2€. Ce dernier correspond à un upside de +33,2% sur le cours actuel.