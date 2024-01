OVHcloud : stratégie et objectifs 2026 appréciés

(AOF) - Moins d’une semaine après la publication de ses revenus du premier trimestre, OVHcloud a dévoilé son plan stratégique Shaping the Future et ses nouveaux objectifs financiers pour l’exercice 2026. Les investisseurs apprécient, l’action du spécialiste européen du cloud bondit de 6,99% à 10,10 euros pour prendre la tête du marché SRD. Si le titre OVHcloud s’adjuge désormais plus de 17% depuis le 1er janvier, il perd encore plus de 32% sur un an.

Maximiser la génération de trésorerie

Le plan stratégique baptisé Shaping the Future est fondé sur 4 principes : la volonté du groupe d'être la référence pour la souveraineté des données, d'innover pour les prochaines révolutions technologiques, de croître de manière profitable et durable et de maximiser la génération de trésorerie.

S'agissant de ses objectifs financiers, le spécialiste européen du cloud table sur une croissance organique annuelle moyenne pondérée du chiffre d'affaires comprise entre 11% et 13% entre les exercices 2024 et 2026. A cet horizon, la marge d'Ebitda ajusté est attendue aux alentours de 39% et le groupe devrait être free cash flow positif.

Afin de maximiser sa génération de trésorerie, OVHcloud prévoit au cours des prochaines années d'optimiser le taux d'utilisation de ses datacenters, qui atteindra près de 64% en 2024. " Le mix produit sera favorable à une diminution de l'intensité capitalistique, avec des investissements dans les nouveaux produits stabilisés en valeur absolue autour de 80 millions d'euros par an ", précise la société.

Les capex récurrents et les capex de croissance seraient compris respectivement entre 12% et 14% et 16% et 18% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2026. Sur 2024, ils sont attendus respectivement aux alentours de 16% et de 24% des revenus.

OVHcloud prévoit enfin une réduction des investissements exceptionnels (Hyper-résilience, stocks liés aux tensions sur les chaines d'approvisionnement...) d'ici 2026.

Le groupe a confirmé ses objectifs ESG à moyen-terme : contribution au net zéro sur les scopes 1 et 2 d'ici 2025 ; contribution au net zéro sur les scopes 1, 2 et 3 d'ici 2030 et 100% d'énergies bas carbone d'ici 2025.

Objectifs annuels confirmés

Sans surprise, la firme technologique a confirmé ses objectifs 2024, ce qu'il avait déjà fait jeudi dernier. OVHcloud anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 11% et 13% et une marge d'ebitda ajusté supérieure à 37%.

La société française cible en outre un "unlevered free cash-flow" positif au second semestre 2024 et sur l'ensemble de l'exercice 2025. Les unlevered free cash-flow" représentent les flux de trésorerie liés à l'activité moins les flux de trésorerie affectés aux opérations d'investissement.

En 2025, le croissance organique du chiffre d'affaires et la marge d'ebitda ajusté devraient être en amélioration.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen des services de cloud, créé en 1999, doté d’un réseau de 33 centres de données hébergeant 450 000 serveurs sur 4 continents ;

- 788 M€ de chiffre d’affaires, réalisé majoritairement en Europe (78 %, dont 49 % en France), réparti entre le cloud privé pour 62 %, l’activité historique (hébergement de sites et enregistrement de domaines) pour 22 % et le cloud public pour 16 % ;

- Modèle de production verticalement intégré, de la fabrication des serveurs, l’exploitation des centres de données et les ressources réseau à la gestion des infrastructures informatiques, cette technologie propriétaire donnant un avantage de coûts substantiel ;

- Capital contrôlé à hauteur de 69,6 % par la famille Kabla (les salariés détenant 2,6 %), Octave Kabla, fondateur, présidant le conseil d’administration de 9 membres et Michel Paulin étant directeur général ;

- Bilan maîtrisé avec une dette nette de 525 M€, soit un effet de levier de 1,7, d’où un financement sécurisé de la croissance jusqu’en 2026.

Enjeux

- Stratégie « Move to PaaS » :

- hausse annuelle de 25 % des revenus et marge opérationnelle de 42 % à partir de 2025 :

- pénétration du marché des nouvelles utilisations du cloud (intelligence artificielle, cryptage…) et des solutions PaaS intégrées par partenariats ;

- consolidation en Europe et développement aux Etats-Unis,

- acquisitions de taille moyenne et maintien à 30-34 % des capex de croissance ;

- Stratégie d'innovation par écosystème de partenariat et open source :

- mise en commun des brevets Lunix au sein de l’Open Innovation Network articulée avec la protection intellectuelle des brevets propres, partenariats avec les intégrateurs de systèmes et les fournisseurs d’application, partenariats scientifiques et industriels, présence dans les plateformes collaboratives,

- approche SMART : structuration des concepts centrés sur le client débouchant sur une famille de 137 brevets (software, refroidissement, électronique et mécanique),

- Start-up Program, Marketplace, liens étroits avec les fabricants de composants ;

- Stratégie environnementale 2030 :

- zéro carbone net pour la production et les fournisseurs (40 % de l’empreinte du groupe),

- 100 % d’énergie bas-carbone d’ici 2025 et zéro déchet en 2030 ;

- approche circulaire : refroidissement exclusif à base d’eau, reconditionnement,

- zéro déchet en 2030 ;

- Maintien du taux de rétention du chiffre d’affaires, de 114 % à fin juin 2022 ;

- Retombées commerciales des offres englobant le Iaas et le Paas et, aux Etats-Unis, de la restructuration de vCloudAir ;

- Forces spécifiques : prix concurrentiel, solutions open source et souveraineté des données via le positionnement « cloud de confiance » et modèle intégré protecteur des disruptions logistiques.

Défis

- Forte concurrence américaine (près des trois quarts du marché français du cloud détenu par AWS, Microsoft et Google) et résultat de la plainte contre Microsoft déposée auprès de la Commission européenne pour abus de position dominante avec le cloud Azure ;

- Inflation de l’énergie : coûts d'électricité estimés à 5%-10% des facturations en 2022-2023 (vs 5% un an plus tôt), compensés par la hausse des prix de vente, la couverture et l’implantatation dans des pays avec régulation des prix de l’énergie ;

- Après une hausse de 15,4 % des revenus au 1er trimestre, objectif 2022-2023 d’une croissance de 14 à 16 % du chiffre d’affaires et d’une marge opérationnelle proche de 39 % ;

- Absence de distribution, les investissements allant à la croissance de l’activité.

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services du numérique)

En avant toute dans l'IA générative

Les entreprises du numérique ont déjà commencé à adapter leurs offres et leurs pratiques à cette évolution, qui mixe ChatGPT et système d'information. Les cas d'usage les plus développés portent sur les centres d'appels avec l'intervention des chatbots ou dans le marketing, pour générer du texte ou des images de façon automatique. Le potentiel est énorme et Accenture France ambitionne de réaliser 30% de son activité avec le créneau data & IA à horizon 2025. Leader mondial du marché, Accenture a annoncé 3 milliards de dollars d'investissement sur trois ans dans ce domaine, avec un doublement du nombre d'employés dédiés pour atteindre 80.000 (sur 738.000 au total). Quant au leader français du secteur, Capgemini, il vise un investissement de 2 milliards d'euros durant les trois prochaines années, et 60.000 collaborateurs spécialisés (sur 360.000 actuellement).

L'intelligence artificielle désormais régulée en Europe

Il a été tenté de trouver un équilibre entre la volonté de protéger les droits fondamentaux des citoyens et celle de ne pas brider le développement des start-up européennes. Les associations française et allemande des entreprises du numérique, Numeum et Bitkom, avaient d'ailleurs réclamé un règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act) favorable à l'innovation pour l'IA en Europe et sans règles trop contraignantes, notamment pour les IA génératives. L'approche européenne consiste à imposer des obligations pour les systèmes d'IA à haut risque, classés de faible à inacceptable. Pour la réglementation de l'IA générative (les systèmes de type ChatGPT), l'UE a établi des exigences plus fortes pour les modèles les plus puissants.