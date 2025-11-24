 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 978,43
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

OVHcloud signe un accord stratégique d'hébergement cloud avec LCH SA
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 11:45






OVHcloud annonce la signature d'un accord d'hébergement cloud avec LCH SA, chambre de compensation internationale basée à Paris, afin de soutenir sa résilience opérationnelle, renforcer sa sécurité et accélérer le déploiement de ses services.

La migration d'une partie des activités de LCH SA vers un environnement qualifié SecNumCloud marque une étape clé de sa transformation numérique, tout en respectant l'ensemble des exigences réglementaires applicables.

Octave Klaba, fondateur et PDG d'OVHcloud, souligne que cette solution permet à LCH SA d'accéder à une technologie de pointe tout en conservant un haut niveau de contrôle sur ses données.

Corentine Poilvet Clédière, directrice générale de LCH SA, précise que cette collaboration renforcera l'efficacité opérationnelle de l'organisation et accompagnera la croissance de ses activités.











Valeurs associées

OVHCLOUD
7,7300 EUR Euronext Paris -0,26%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ukraine : Kharkiv frappée par une attaque russe meurtrière
    Ukraine : Kharkiv frappée par une attaque russe meurtrière
    information fournie par AFP Video 24.11.2025 12:57 

    Une attaque russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv, la deuxième plus peuplée du pays avant l'invasion lancée par Moscou en février 2022, a fait quatre morts et 17 blessés, a annoncé le maire dimanche soir.

  • Vietnam: le bilan des inondations monte à 90 morts
    Vietnam: le bilan des inondations monte à 90 morts
    information fournie par AFP Video 24.11.2025 12:54 

    Les dernières inondations au Vietnam, frappé par des pluies diluviennes, ont fait au moins 90 morts en une semaine dont au moins 60 dans la province montagneuse de Dak Lak (centre).

  • Rubio "très optimiste" sur la possibilité de conclure un accord sur l'Ukraine
    Rubio "très optimiste" sur la possibilité de conclure un accord sur l'Ukraine
    information fournie par AFP Video 24.11.2025 12:52 

    Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio s'est dit dimanche "très optimiste" sur la possibilité de conclure un accord sur l'Ukraine, après une journée de pourparlers à Genève avec des responsables ukrainiens et européens.

  • BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 24.11.2025 12:42 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank