OVHcloud signe un accord stratégique d'hébergement cloud avec LCH SA
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 11:45
OVHcloud annonce la signature d'un accord d'hébergement cloud avec LCH SA, chambre de compensation internationale basée à Paris, afin de soutenir sa résilience opérationnelle, renforcer sa sécurité et accélérer le déploiement de ses services.
La migration d'une partie des activités de LCH SA vers un environnement qualifié SecNumCloud marque une étape clé de sa transformation numérique, tout en respectant l'ensemble des exigences réglementaires applicables.
Octave Klaba, fondateur et PDG d'OVHcloud, souligne que cette solution permet à LCH SA d'accéder à une technologie de pointe tout en conservant un haut niveau de contrôle sur ses données.
Corentine Poilvet Clédière, directrice générale de LCH SA, précise que cette collaboration renforcera l'efficacité opérationnelle de l'organisation et accompagnera la croissance de ses activités.
