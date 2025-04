OVHcloud: résultat net positif au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - OVHcloud publie un résultat net de 7,2 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, contre une perte de 17,2 millions un an auparavant, avec un EBITDA ajusté de 214,6 millions d'euros, soit une marge améliorée de 2,2 points à 40%.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 10,3% (+10,2% en données comparables) à 536 millions d'euros, tiré par le cloud public, les offres souveraines et l'international, et grâce à une très bonne fidélité des clients avec un taux de rétention net de 107%.



OVHcloud confirme l'ensemble de ses objectifs dont pour l'exercice 2025, une croissance organique du chiffre d'affaires entre 9 et 11%, une marge d'EBITDA ajusté aux alentours de 40% et un 'unlevered FCF' supérieur à 25 millions d'euros.





Valeurs associées OVHCLOUD 11,1100 EUR Euronext Paris +0,73%