OVHcloud: réduction de la perte nette annuelle

(CercleFinance.com) - OVHcloud publie au titre de son exercice 2024 une perte nette de 10,3 millions d'euros, contre 40,3 millions précédemment, avec une marge d'EBITDA ajusté améliorée de 2,1 points à 38,4% pour un CA de 993 millions, en croissance organique de 10,3%.



Pour l'exercice 2025, le groupe de services informatiques vise une marge d'EBITDA ajusté aux alentours de 40%, une croissance organique du CA entre 9 et 11%, ainsi qu'une croissance du 'Unlevered Free Cash-Flow' par rapport à l'exercice 2024.



En outre, le conseil d'administration fait part de la démission de Michel Paulin de ses fonctions d'administrateur et de directeur général, et a décidé de nommer Benjamin Revcolevschi directeur général, tout en le cooptant en tant qu'administrateur.



Il a aussi approuvé le lancement d'un projet d'offre publique de rachat par la société de ses propres actions (OPRA) pour 350 millions d'euros, portant sur un maximum de 20,41% du capital au prix de neuf euros par action, en vue d'une réduction de capital.





Valeurs associées OVHCLOUD 8,70 EUR Euronext Paris +10,76%