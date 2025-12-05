 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 129,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

OVHcloud prend note de la cession de titres par Deep Code
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 18:02

OVHGroupe SA OVH.PA :

* PREND NOTE DE L’ANNONCE DE DEEP CODE SAS RELATIVE À LA CESSION DE 3,6 MLNS D’ACTIONS

* À L'ISSUE DE L'OPÉRATION, MIROSLAW KLABA CONSERVERA PRÈS DE 42,5 % DU CAPITAL

* L'OPÉRATION N’AFFECTE NI LA STRATÉGIE NI L’ACTIVITÉ DU GROUPE

Texte original nGNEbWzKYN Pour plus de détails, cliquez sur OVH.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

OVHCLOUD
7,0000 EUR Euronext Paris -16,82%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PHOTO DE FICHIER : Une illustration montre des adolescents posant pour une photo en tenant des smartphones devant un logo X
    L'UE condamne le réseau social X à €120 mlns d'amende
    information fournie par Reuters 05.12.2025 18:34 

    par Foo Yun Chee La Commission européenne a infligé vendredi une amende de 120 millions d'euros au réseau social X d'Elon Musk pour avoir enfreint les règles de l'Union européenne (UE) en matière de contenu en ligne. Il s'agit de la première sanction de ce type ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Le logo de la banque suisse UBS à Zurich
    Suisse-Le gouvernement prêt à assouplir les règles sur les fonds propres d'UBS-sources
    information fournie par Reuters 05.12.2025 18:23 

    par Ariane Luthi et Oliver Hirt Le gouvernement suisse est prêt à assouplir en partie la réglementation bancaire sur les fonds propres en vertu de laquelle UBS devra renforcer ses liquidités d'un montant pouvant atteindre 24 milliards de dollars (20,62 milliards ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris finit à l'équilibre, confiante dans la Fed
    information fournie par AFP 05.12.2025 18:05 

    La Bourse de Paris a terminé la semaine sans élan vendredi, après la publication de l'inflation américaine en septembre qui a conforté les attentes des investisseurs d'une baisse imminente des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Le CAC 40 est resté stable ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Cour d'appel de Paris valide la réduction de dette d'Altice France
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.12.2025 18:02 

    La Cour d'appel de Paris a donné raison vendredi à la direction d'Altice France, maison mère de SFR, au sujet de son opération de réduction de dette, à laquelle s'opposaient le CSE et deux syndicats. Dans une décision rendue vendredi et consultée par l'AFP, la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank