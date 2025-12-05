information fournie par Reuters • 05/12/2025 à 18:02

OVHcloud prend note de la cession de titres par Deep Code

OVHGroupe SA OVH.PA :

* PREND NOTE DE L’ANNONCE DE DEEP CODE SAS RELATIVE À LA CESSION DE 3,6 MLNS D’ACTIONS

* À L'ISSUE DE L'OPÉRATION, MIROSLAW KLABA CONSERVERA PRÈS DE 42,5 % DU CAPITAL

* L'OPÉRATION N’AFFECTE NI LA STRATÉGIE NI L’ACTIVITÉ DU GROUPE

(Rédaction de Gdansk)