OVHcloud : ouverture de l’OPRA du 18 décembre 2024 au 6 janvier

(AOF) - L’offre publique de rachat d’actions (OPRA) visant les actions OVH Groupe, qui a été déclarée conforme par l’AMF le 16 décembre, sera ouverte du 18 décembre 2024 au 6 janvier 2025 inclus. Le prix de l’OPRA est de 9 euros par action OVH Groupe. Elle porte sur un maximum de 38 888 889 actions, représentant environ 20,41% du capital et des droits de vote théoriques du spécialiste européen du cloud, à racheter en vue de leur annulation.

