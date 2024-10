OVHcloud : OPRA à 9 euros par action et nouveaux objectifs 2025

(AOF) - A l’occasion de la publication de ses comptes annuels, OVHcloud a annoncé le dépôt ce jour auprès de l’autorité des marchés financiers d’une offre publique de rachat d’actions (OPRA) d’un montant de 350 millions d’euros à 9 euros par action. Ce montant représente une prime de 14,6% par rapport au cours de clôture du 23 octobre et de 32% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes du dernier mois de bourse. En Bourse, l’action OVHcloud gagne 12,87% à 8,86 euros.

"La Famille Klaba confirme sa confiance à long-terme dans le groupe et sa participation augmentera de 68% avant l'opération, à un maximum de 81% après l'opération", précise le spécialiste européen du cloud dans son communiqué.

Sur l'exercice 2024, OVHCloud a enregistré une progression de 2,1 points de sa marge d'Ebitda ajusté à 38,4%. Le chiffre d'affaires a atteint 993 millions d'euros, en croissance organique de 10,3%. Le groupe a généré 25 millions d'euros d'unlevered free cash-flow. Celui-ci représente les flux de trésorerie liés à l'activité moins les flux de trésorerie affectés aux opérations d'investissement.

Nouveaux objectifs au-delà de l'exercice 2025

"Après une période d'investissements majeurs, OVHcloud débute une nouvelle phase de développement, avec la nomination de Benjamin Revcolevschi au poste de directeur général et de nouveaux objectifs au-delà de l'exercice 2025", annonce le spécialiste européen du cloud. Ce dernier table sur une croissance solide et durable d'environ 10%, sur une marge d'Ebitda ajusté structurellement supérieure à 40% et un levered free cash flow positif dès l'exercice 2026.

Benjamin Revcolevschi a débuté sa carrière au Boston Consulting Group, a occupé des postes de direction opérationnelle et business chez Neuf Cegetel/SFR puis a pris la direction générale de Fujitsu en France et la direction de DXC Technology en France et au Benelux.

Pour l'exercice 2025, OVHcloud anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 9 et 11%, une marge d'Ebitda ajusté aux alentours de 40% et une croissance du unlevered free cash-flow.

