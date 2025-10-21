 Aller au contenu principal
OVHcloud-Octave Klaba nommé PDG, CA annuel en hausse
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 07:01

par Leo Marchandon

OVHcloud OVH.PA a annoncé mardi le retour avec effet immédiat de son fondateur franco-polonais Octave Klaba au poste de PDG, après que le conseil d'administration a décidé de fusionner les fonctions de président et de directeur général, tandis que le groupe a dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel pour la première fois.

Octave Klaba, qui a dirigé l'entreprise depuis sa création en 1999 jusqu'en 2018 avant de devenir président, supervisera les opérations alors qu'OVHcloud doit faire face à une demande croissante de services d'intelligence artificielle et à une importance accrue accordée à l'indépendance du cloud dans un contexte de changements géopolitiques.

Il remplace Benjamin Revcolevschi, qui occupait le poste de directeur général du plus grand fournisseur de serveur cloud en Europe depuis 2024.

OVHcloud a annoncé une augmentation de 9,3% en données comparables de son chiffre d'affaires, qui s'élève à 1,08 milliard d'euros pour l'exercice 2025, avec une marge de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajustée de 40,4%.

La dette nette a par ailleurs atteint 1,1 milliard d'euros à fin août, en grande partie en raison d'un plan de rachat d'actions, a déclaré la directrice financière Stéphanie Besnier.

Pour 2026, OVHcloud vise une croissance organique de son chiffre d'affaires de 5% à 7%, en espérant renforcer son segment Webcloud. La société vise également une marge Ebitda ajustée supérieure aux niveaux de l'exercice 2025, avec des dépenses d'investissement prévues entre 30% et 32% du chiffre d'affaires.

Tout en refusant de commenter les discussions avec la Commission européenne, la société a reconnu l'existence d'un appel d'offres de 180 millions d'euros lancé par l'Union européenne (UE) le 10 octobre pour une infrastructure cloud.

(Rédigé par Leo Marchandon ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

OVHCLOUD
11,190 EUR Euronext Paris +2,10%
