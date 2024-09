Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OVHcloud: nouvelle offre pour les architectures multi cloud information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 11:41









(CercleFinance.com) - OVHcloud a lancé jeudi un nouveau service managé destiné à permettre aux entreprises de gérer et d'orchestrer leurs plateformes d'informatique dématérialisée sur n'importe quel type de 'cloud', qu'il soit public ou privé.



Le groupe français indique que les capacités de gestion multi-clusters de l'offre baptisée 'OVHcloud Managed Rancher Service' doivent permettre aux organisations de déployer facilement leurs noeuds existants sur les infrastructures d'OVH.



Son architecture dite 'multi-tenant' conjuguée à des options telles que l'authentification sécurisée doivent participer à la sûreté et à l'isolation de l'environnement de conteneurisation du service.



Le groupe basé à Roubaix souligne que cette offre vient renfrocer un portefeuille public cloud déjà composé de plus de 40 produits et solutions recoupant un total de huit services différents avec la sécurité, le compute, le stockage, les bases de données, les services réseau, l'analytique, l'IA et le quantique.





