OVHcloud: le titre s'envole, espoirs sur le 'cloud' européen

(CercleFinance.com) - OVHcloud aligne une cinquième séance consécutive de forte hausse vendredi à la Bourse de Paris, porté par les espoirs entourant l'émergence d'un 'cloud' européen suite aux mesures protectionnistes prises cette semaine par Donald Trump.



Peu avant 16h00, le titre grimpe de 16%, ce qui le conduit à afficher des gains de quasiment 40% sur la semaine. Sur les six mois écoulés, son cours de Bourse s'est maintenant accru de quelque 55%.



A en croire les analystes, le relèvement des droits de douane sur les produits importés aux Etats-Unis officialisé mercredi dernier par le président américain pourrait avoir pour effet de donner un coup de fouet au secteur européen du 'cloud'.



'La décision d'instaurer des tarifs douaniers de 20% sur les importations

européennes devrait entraîner des réponses des membres de l'UE dans les prochaines semaines', estiment ainsi les équipes d'Oddo BHF.



La banque privée fait remarquer qu'un porte-parole du gouvernement français a notamment indiqué que la taxation des services numériques des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) était envisageable, une opinion également partagée par l'Allemagne.



'Une telle décision pourrait affaiblir, selon nous, la part de marché ultra-dominante de Amazon, Microsoft et Google dans les services cloud en Europe', souligne Oddo.



Dans une même logique, la récente aggravation des tensions entre l'Europe et les Etats-Unis, de nature à entraîner une augmentation des dépenses militaires sur le Vieux Continent, avait déjà récemment porté les valeurs de la défense comme Rheinmetall ou Thales.



Dans le domaine du 'cloud', il est toutefois important de ne pas augmenter les prix des produits et services dont on a besoin soi-même et qu'on ne peut pas compenser par d'autres pays, relèvent les analystes d'Oddo.



'Dans les services cloud, se pose donc la question de la compétitivité des acteurs européens dont les plus connus sont OVHcloud, IONOS, Orange (Orange Business), Deutsche Telekom (T-Systems), Dassault Systèmes (Outscale), Iliad (Scaleway) ou Datagroup...', poursuit la société de Bourse.



'Pour OVH, toutes ces histoires fragilisent une partie de notre recommandation prudente sur la valeur qui intègre un environnement concurrentiel problématique en Europe', ajoute Oddo.



'Des décisions politiques pourraient lui être favorables', reconnaît la banque.



Oddo BHF fait remarquer qu'OVH pratique déjà des prix plus bas que les 'hyperscalers' comme AWS grâce à son modèle de production intégrée, mais qu'il ne dispose pas d'une offre aussi large que les géants américains, ni des ressources internes suffisantes pour financer une accélération de sa croissance.





