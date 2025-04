OVHcloud: le titre rechute, MS juge la valorisation 'tendue' information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 15:55









(CercleFinance.com) - L'action OVHcloud signe l'une des plus fortes baisses du marché parisien mercredi, après que Morgan Stanley a dégradé le titre en estimant sa valorisation 'tendue'.



A 15h40, le titre décroche de presque 10%, à contre-courant de l'indice SBF 120 qui progresse de plus de 2,5% au même moment.



Dans une note, Morgan Stanley estime que le 'rally' sur le titre, qu'il attribue aux espoirs entourant l'émergence d'un 'cloud' souverain européen, est allé trop loin et trop vite.



Le bureau d'études rappelle que la valeur a gagné 51% cette année, et près de 76% depuis la fin mars, bien que la thématique de la souveraineté des données sur le Vieux Continent soit selon lui peu susceptible de doper les résultats dans l'immédiat.



Jugeant la valorisation 'tendue', MS abaisse sa recommandation à 'sous-pondérer', contre 'pondération en ligne' jusqu'à présent, mais relève son objectif de cours de neuf à 10,15 euros compte tenu du récent rebond du titre.



Avec un gain de plus de 9%, l'action avait signé l'une des meilleures performances hier à la Bourse de Paris à la suite d'un relèvement de recommandation des analystes de Stifel.





Valeurs associées OVHCLOUD 11,800 EUR Euronext Paris -10,54%