OVHcloud : le titre monte, Stifel se montre moins pessimiste

ovh cloud (crédit photo : ovh cloud / )

(CercleFinance.com) - L'action OVHcloud affiche l'une des meilleures performances de la Bourse de Paris mardi matin à la suite d'un relèvement de recommandation des analystes de Stifel.



Peu avant 10h00, le spécialiste des serveurs et des centres de données gagne plus de 5%, après avoir pris plus de 11% en début de séance, alors que dans le même temps le SBF 120 recule de 0,6%.



Dans une étude diffusée dans la matinée, Stifel indique avoir relevé sa recommandation sur la valeur à 'conserver', contre 'vendre' auparavant, avec un objectif de cours rehaussé de sept à 11 dollars.



Dans sa note, le bureau d'études explique ne pas voir 'de vents contraires en vue' pour le numéro un français de l'informatique dématérialisée.



'OVH évolue sur un marché du 'cloud' flamboyant, ce qui lui permet de générer une activité solide et récurrente', observe-t-il.



Stifel rappelle que sa prudence sur le titre reposait sur la faiblesse des performances opérationnelles du groupe, qui essuie depuis plusieurs années des pertes et multiplie les 'profit warnings', mais aussi par une gouvernance jugée insuffisante, ce qui l'avait conduit à recommander aux investisseurs de profiter de la récente offre publique pour vendre leurs actions.



'Si nous ne remettons pas en cause notre approche prudente sur OVH, les bons résultats de premier trimestre 2025 confirment qu'une phase favorable s'amorce', poursuivent les analystes.



'Pour la première fois depuis son introduction en Bourse, le groupe devrait être rentable cette année', ajoute Stifel, qui salue également une stratégie davantage focalisée sur la génération de trésorerie que sur la croissance du chiffre d'affaires.



S'attendant à ce que cette trajectoire positive se maintienne, le cabinet de recherche décide de relever son conseil sur le titre.



Depuis le début de l'année, OVH a grimpé plus de 38% à la faveur de spéculations entourant l'émergence d'un véritable 'cloud' européen sur fond de tensions commerciales accrues avec les Etats-Unis.