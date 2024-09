Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OVHcloud: lancement de la plateforme Bare Metal Pod information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 10:22









(CercleFinance.com) - OVHcloud annonce le lancement de Bare Metal Pod, une plateforme cloud de confiance conçue pour répondre aux exigences de sécurité les plus critiques, en offrant à chaque client une isolation complète, tant sur le plan physique que logiciel.



Les services du client fonctionnent dans un espace dédié dans les datacenters d'OVHcloud, avec des équipements exclusivement réservés. Pour une résilience maximale, le client peut déployer Bare Metal Pod sur un, deux ou trois datacenters en France simultanément.



Bare Metal Pod est en phase de qualification SecNumCloud auprès de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et sera notamment utilisé par l'Agence pour l'Informatique Financière de l'État (AIFE).





