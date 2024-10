Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OVHcloud: distingué dans un rapport IDC MarketScape information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 11:46









(CercleFinance.com) - OVHcloud annonce être positionné dans la catégorie Major Players de l'étude 'IDC European Public Cloud Infrastructure as a Service 2024 Vendor Assessment', étude qui a évalué 19 entreprises opérant en Europe pour déterminer leurs stratégies et capacités.



Ainsi le rapport IDC MarketScape indique que 'la souveraineté numérique est l'une des principales forces d'OVHcloud et le fournisseur l'applique à tout niveau de souveraineté (données, technique et opérationnelle)'.



Le rapport note également les efforts d'OVHcloud en matière de durabilité, pointant sa technologie propriétaire de refroidissement à eau pour ses serveurs qui supprime la nécessité de recourir à l'air conditionné dans ses centres de données.





