OVHcloud consolide son leadership européen avec une première région 3-AZ en Allemagne

Roubaix – 18 novembre 2025 – À l’occasion du Sommet sur la souveraineté numérique européenne, OVHcloud, leader européen du cloud et acteur technologique mondial annonce renforcer sa présence en Allemagne avec le déploiement d'une région 3-AZ à Berlin. Après la France et l’Italie, cette troisième région cloud européenne consolide l’ancrage d’OVHcloud sur le continent et illustre sa volonté d’offrir des niveaux toujours plus élevés de sécurité et de résilience et une haute disponibilité.



Un ancrage européen pour accompagner la transformation numérique de la société



Les organisations publiques européennes exigent autonomie stratégique et résilience, tandis que les entreprises recherchent sécurité et conformité, notamment dans des secteurs réglementés comme la finance, l’énergie ou la défense. OVHcloud y répond avec plus de 80 produits dans ses datacenters, dont une vingtaine est située en Europe.



Premier fournisseur européen à proposer des régions multizones de haute disponibilité (3-AZ) à Paris et Milan, le groupe annonce le déploiement prochain d’une troisième région 3-AZ à Berlin pour répondre aux enjeux de ses clients.