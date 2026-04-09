information fournie par Reuters • 09/04/2026 à 07:22

OVHcloud: Chiffre d'affaire en hausse de 5,5% au 1er semestre, objectifs confirmés

Logo de la société française d'informatique en nuage OVHcloud à Paris

‌L'opérateur français de ​centres de données OVHcloud a annoncé jeudi ​une croissance en données ​comparables de ⁠5,5% de son ‌chiffre d'affaires du premier semestre, portée ​par ‌l'augmentation des dépenses ⁠de ses clients existants.

Le chiffre d'affaires s'est ⁠élevé ‌à 555,3 millions ⁠d'euros, tandis ‌que l'Ebitda ajusté ⁠a progressé de 8,3% ⁠en ‌données comparables pour ​atteindre ‌227,2 millions d'euros.

Le groupe a confirmé ​ses prévisions pour l'ensemble ⁠de l'année.

(Rédigé par Leo Marchandon à Gdansk; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin ​Turpin)