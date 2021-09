OVHcloud, champion français du cloud, à l'assaut de la Bourse

Le fournisseur français de services dans le cloud a lancé son processus d'introduction à la Bourse de Paris et entend lever jusqu'à 400 millions d'euros en capital à l'occasion de cette opération.

Basée à Roubaix (Nord), la société de plus de 2.400 salariés est devenue en vingt ans une vedette de la tech française. (Illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Quelques mois après avoir annoncé sa volonté d'entrer en Bourse, OVHCloud franchit le pas. Le champion français du cloud a en effet lancé lundi 20 septembre son processus d'introduction à la Bourse de Paris. Le groupe spécialisé dans l'hébergement informatique et les services dématérialisés qui a fait approuver son document d'introduction par l'Autorité des marchés financiers (AMF), entend lever jusqu'à 400 millions d'euros en capital à l'occasion de cette opération.

Le fondateur Octave Klaba et sa famille "garderont une participation largement majoritaire" dans l'entreprise à l'issue de l'opération, a précisé OVHcloud dans le communiqué annonçant l'opération. Les fonds d'investissements KKR et TowerBridge, entrés au capital d'OVHcloud en 2016 vont céder une partie de leurs titres existants mais resteront au capital.

Objectif 25% de croissance en 2050

Basée à Roubaix (Nord) et fondée en 1999, la société de plus de 2.400 salariés est devenue en vingt ans une vedette de la tech française, en réussissant à proposer une offre européenne sur un marché du cloud largement dominé par les géants américains tels qu'Amazon, Microsoft ou Google. Le cloud, informatique dématérialisée en ligne, permet de stocker et utiliser des données à distance en les hébergeant sur de puissants serveurs.

Le groupe, qui a a réalisé un chiffre d'affaires de 632 millions d'euros en 2020 , et affiche un excédent d'exploitation (Ebitda) ajusté de 263 millions d'euros, est un habitué des forts taux de croissance, avec un chiffre d'affaires "qui a augmenté en moyenne de plus de 20% chaque année au cours de la dernière décennie", selon le communiqué. "Nous ambitionnons d'atteindre un taux de croissance organique du chiffre d'affaires aux environ de 25% à horizon 2025 , qui pourrait être soutenu par des acquisitions", a indiqué Michel Paulin, le directeur général du groupe, cité par le communiqué.

Premier fournisseur de cloud privé en Europe continentale

Le groupe vise notamment la clientèle de l'État et plus généralement des institutions publiques. Avec Oodrive (groupe français spécialisé dan le stockage de données) et Outscale (filiale de Dassault Systèmes), il est en effet l'un des trois fournisseurs de services de cloud détenteur d'un label "SecNumCloud" de l'Anssi (gardien de la sécurité informatique nationale), qui l'habilite à fournir des services de cloud à l'Etat et aux opérateurs d'importance vitale (OIV: réseaux d'énergie, de transports, CHU...).

OVHcloud réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires (62%) sur le marché du cloud privé, sur lequel chaque client garde ses propres serveurs physiques, sans que ceux-ci ne soient mutualisés avec les serveurs d'autres clients. Il revendique d'être "l'un des deux principaux fournisseurs de services de cloud privé en Europe, et le premier en Europe continentale".

Il réalise également 13% de son chiffre d'affaires sur le marché du cloud publi c, dans lequel les serveurs physiques sont complètement mutualisés entre tous les clients. Sur ce marché, qui a fait la fortune d'Amazon notamment, OVHcloud revendique d'être "le premier fournisseur européen", et le cinquième en Europe derrière les géants américains.

L'introduction en Bourse sera la deuxième cette année pour une grande entreprise française de la tech, après celle de la pépite musicale Believe en juin. Believe s'était montrée un peu gourmande dans ses ambitions. L'entreprise avait dû lever un peu moins d'argent que prévu (300 millions au lieu de 500 millions), et le prix de l'action reste pour l'instant légèrement en dessous du prix d'introduction.