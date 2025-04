OVHcloud améliore sa rentabilité au premier semestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Dans le contexte géopolitique actuel, nous constatons un changement dans les préoccupations des entreprises privées et des organisations publiques en Europe " a déclaré le directeur général, Benjamin Revcolevschi. Les questions d'autonomie stratégique sont désormais à l'agenda des CEO. Le choix du fournisseur de cloud n'est plus seulement une question technique mais également un enjeu stratégique. En tant que leader européen du Cloud, nous sommes vus comme le partenaire naturel pour répondre à leurs enjeux de souveraineté.

Le spécialiste européen du cloud a confirmé ses objectifs annuels. OVHcloud prévoit toujours une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 9% et 11%, une marge d'Ebitda ajusté aux alentours de 40% et des unlevered free cash-flow supérieurs à 25 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 536 millions d'euros, en hausse de 10,2 % en données comparables, soutenu par le cloud public. Ce dernier a enregistré une croissance de 17,3% en comparable. " Cette croissance a été portée par la poursuite du déploiement dans l'ensemble des zones géographiques de nouveaux produits, par une demande forte pour les offres d'intelligence artificielle ainsi que par le succès des offres Savings Plan encourageant les clients à s'engager sur de plus longues périodes ", détaille la société.

(AOF) - Au premier semestre 2025, OVHcloud a enregistré un bénéfice net de 7,2 millions d’euros contre une perte de 17,2 millions d’euros, un an auparavant. L’Ebitda ajusté a progressé de 16,6% à 214,6 millions d’euros, faisant ressortir une marge d’Ebitda ajusté de 40%, en hausse de 2,2 points comparé au premier semestre 2024. Le spécialiste européen du cloud explique la progression de sa rentabilité " par une amélioration du levier opérationnel et une hausse limitée des coûts directs ".

