OVH: qualification SecNumCloud pour Bare Metal Pod

(CercleFinance.com) - OVHcloud annonce avoir obtenu de l'ANSSI la qualification SecNumCloud 3.2 pour sa plateforme cloud ultrasécurisée, Bare Metal Pod, qui 'offre à ses utilisateurs une autonomie complète dans la création et la gestion de leur cloud'.



Intégrant nativement les briques essentielles de sécurité (chiffrement des données, gestion des clés, isolation réseau et contrôle des accès), Bare Metal Pod permet selon lui un haut niveau de maîtrise et une traçabilité complète des actions.



Reposant sur plus de 360 exigences, la qualification SecNumCloud garantit une sécurité renforcée, adaptée à l'hébergement de données sensibles telles que les informations d'État, les brevets, la propriété intellectuelle sensibles ou encore les données critiques utilisées pour l'IA.





