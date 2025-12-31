 Aller au contenu principal
Outlook Therapeutics s'effondre après que la FDA américaine a refusé son médicament contre les maladies oculaires
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 23:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions d'Outlook Therapeutics OTLK.O ont chuté d'environ 68 % à 0,49 $ dans les échanges prolongés après que la Food and Drug Administration des États-Unis a refusé d'approuver son médicament contre les maladies oculaires

** OTLK testait le médicament Lytenava pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge humide, un trouble oculaire chronique qui provoque une vision floue ou une tache aveugle dans le champ visuel du patient

** La FDA des États-Unis a d'abord refusé d'approuver le médicament pour les yeux en 2023, puis à nouveau en août 2025

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~16,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

OUTLOOK THRPTCS
1,5800 USD NASDAQ -15,28%
