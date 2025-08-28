Outlook Therapeutics s'effondre après que la FDA américaine a refusé d'approuver un médicament pour une affection oculaire

28 août - ** Les actions d'Outlook Therapeutics OTLK.O chutent de 66,8% à 78 cents avant la mise sur le marché

** La FDA des États-Unis refuse d'approuver le médicament de

société pour un type d'affection oculaire appelé dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) qui cause une vision floue

** OTLK affirme que la lettre de la FDA ne comportait qu'une seule lacune : l'absence de preuves substantielles d'efficacité

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 26 % depuis le début de l'année