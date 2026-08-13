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Outlook Therapeutics recule après une émission d'actions et de bons de souscription d'une valeur de 55 millions de dollars
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 12:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action d'Outlook Therapeutics OTLK.O a chuté d'environ 23% à 0,85 $ en pré-ouverture, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 55 millions de dollars ** La société biopharmaceutique basée dans le New Jersey a annoncé mercredi en fin de journée l'émission d'environ 55,6 millions d'actions et de bons de souscription associés au prix de 0,99 dollar

** Les bons de souscription d'une durée de 5 ans sont exerçables immédiatement et ont un prix d'exercice de 1,10 $, correspondant au dernier cours de l'action mercredi

** La société, qui compte environ 187 millions d’actions en circulation, a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour soutenir la commercialisation aux États-Unis de son médicament contre les maladies oculaires, Lytenava, ainsi que pour son fonds de roulement et d’autres fins ** Le 24 juillet, la FDA américaine a approuvé ce médicament destiné au traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge de type humide (AMD)

** Piper Sandler et BTIG sont les co-chefs de file de l’opération

** À la clôture de mercredi, OTLK avait perdu 30% depuis le début de l’année

** La recommandation moyenne des quatre analystes couvrant OTLK est "acheter"; le cours cible médian est de 5 dollars, selon les données de LSEG

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PIPER SANDLER
75,540 USD NYSE -0,22%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/08/2026 à 12:55:44.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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