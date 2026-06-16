Outlook Therapeutics en hausse après que la FDA américaine a accepté d'examiner un traitement contre une maladie oculaire

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16 juin - ** L'action d'Outlook Therapeutics OTLK.O progresse de 8,6% à 1,25 $ en pré-ouverture

** Le laboratoire pharmaceutique indique que la FDA américaine a accepté d'examiner sa nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché pour l'ONS-5010, commercialisé sous le nom de Lytenava, après avoir refusé de l'approuver en décembre

** Le traitement d'OTLK, Lytenava, cible la dégénérescence maculaire liée à l'âge de type humide, une maladie oculaire courante qui entraîne une perte de vision due à des fuites dans les vaisseaux sanguins de la rétine

** La nouvelle demande a été classée en catégorie 1, avec une date d'action cible fixée au 29 juillet, précise la société

** Lytenava est une formulation spécifique et officiellement autorisée du bevacizumab, un médicament approuvé par la FDA

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu 26,6% depuis le début de l'année