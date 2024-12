Outlook Therapeutics a creusé sa perte en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Suite à la réception de notre première décision de remboursement au monde pour Lytenava de la part du Nice (organisme gouvernemental du Royaume-Uni), notre équipe continue de préparer le lancement commercial au Royaume-Uni et en Allemagne, qui est prévu au cours du premier semestre de l'année civile 2025 ", a déclaré Lawrence Kenyon , directeur financier et directeur général par intérim d'Outlook Therapeutics.

(AOF) - Outlook Therapeutics est attendue en hausse en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats annuels. La biotech américaine a déclaré une perte nette de 75,4 millions de dollars, soit 4,06 dollars par action de base et diluée, contre 59,0 millions de dollars, pour l'exercice précédent. Au 30 septembre 2024, Outlook Therapeutics disposait de 14,9 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie. La biotech développe le Lytenava, approuvé pour le traitement de la DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l'âge)

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.