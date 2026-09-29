Oura est la dernière entreprise américaine en passe d'entrer en bourse à reporter son introduction, alors que la nervosité des marchés s'accentue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une entreprise spécialisée dans les technologies grand public est la dernière en date à avoir suspendu son projet d'introduction en bourse

* Selon les analystes, le marché des introductions en bourse reste ouvert mais plus sélectif

* Oura visait à lever 2,2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

(Ajout d’un commentaire d’analyste au paragraphe 3 et d’un graphique sur la performance des actions lors des introductions en bourse)

par Manya Saini

Le fabricant de bagues connectées Oura a reporté mardi son introduction en bourse aux États-Unis, devenant ainsi la dernière entreprise très en vue à mettre ses projets en veilleuse, alors que la volatilité des marchés freine l’appétit des investisseurs pour les nouvelles introductions.

Après un début d’année en force, le marché américain des introductions en bourse a connu un coup d’arrêt , les investisseurs réévaluant la viabilité des dépenses massives consacrées aux infrastructures d’IA et des valorisations élevées. Une flambée des rendements obligataires, les craintes de nouvelles hausses des taux par la Réserve fédérale et les turbulences géopolitiques ont encore assombri le climat.

« Ce qui est désormais clair, c’est que nous nous trouvons sur un marché des introductions en bourse très différent de celui que nous envisagions il y a encore quelques semaines », a déclaré Samuel Kerr, responsable mondial des marchés des capitaux propres chez Mergermarket. « Même les entreprises solides affichant des résultats économiques spectaculaires feront l’objet d’un examen plus minutieux. »

L’entreprise de technologie grand public et certains de ses investisseurs existants avaient mis en vente 50 millions d’actions dans le cadre de cette offre, dont le prix était compris dans une fourchette indicative de 40 à 44 dollars par action.

Dans le haut de cette fourchette, Oura aurait levé 2,2 milliards de dollars, pour une valorisation post-dilution de 15,62 milliards de dollars. L'entreprise devait fixer le prix de son introduction en bourse dans le courant de la journée et commencer à être cotée au Nasdaq mercredi.

L’entreprise, fondée il y a plus de dix ans en Finlande, avait atteint une valorisation d’environ 11 milliards de dollars lors d’un tour de table de fin de cycle l’année dernière.

Les introductions en bourse nécessitent généralement un appétit stable de la part des investisseurs et des conditions de marché favorables pour que les entreprises atteignent les valorisations souhaitées.

« La hausse des taux rend clairement les investisseurs plus sélectifs, en particulier en ce qui concerne les valorisations des entreprises de croissance. Je ne dirais toutefois pas que la fenêtre des introductions en bourse est fermée, d’autant plus qu’Anthropic poursuit toujours ce qui pourrait être l’une des plus importantes introductions en bourse de tous les temps », a déclaré à Reuters Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX.

UNE SITUATION EN PLEINE ÉVOLUTION

Au début du mois, la société de services nucléaires Holtec a suspendu son projet d’introduction en bourse aux États-Unis , tandis que Bamboo Insurance a également reporté son introduction.

L'introduction en bourse d'Oura aurait été la première introduction en bourse américaine d'envergure sur le marché automnal depuis la traditionnelle accalmie estivale, et les analystes considéraient cette entrée en bourse comme un test décisif de l'appétit des investisseurs pour les entreprises à forte croissance.

« Notre objectif est de réaliser une introduction en bourse exceptionnelle pour nos collaborateurs et nos investisseurs, et nous avons le luxe de pouvoir choisir le moment opportun. En attendant, nous allons saisir les opportunités qui se présenteront », a déclaré Tom Hale, directeur général d’Oura, dans un communiqué.

La société a indiqué qu’elle était rentable et prévoyait une hausse de 90 % de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 par rapport à l’année précédente.

« Selon certaines informations, l’offre aurait été sursouscrite environ quatre fois, ce qui représente un niveau de demande correct, mais pas nécessairement exceptionnel pour une marque grand public bien connue », a déclaré M. Muehlbauer.

Par ailleurs, le laboratoire d’IA Anthropic devrait faire la une de au second semestre pour le marché des introductions en bourse, Reuters rapportant, en citant des sources, qu’il pourrait faire son entrée en bourse après les élections de mi-mandat américaines en novembre.

Oura a contribué à populariser les bagues connectées, qui permettent de suivre des paramètres tels que la santé cardiaque, l’activité physique et le sommeil.

L’entreprise a ajouté que l’accueil réservé au lancement de son produit phare, l’Oura Ring 5, avait été « exceptionnellement fort », portant le nombre d’abonnés payants sur sa plateforme à 5,7 millions.

Les bagues connectées se taillent une place entre les trackers d’activité traditionnels et les montres connectées, en proposant des informations personnalisées sur la santé sous une forme plus compacte, sans écran, qui peut être portée 24 heures sur 24 et dispose généralement d’une plus grande autonomie.