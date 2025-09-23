Ouganda-Le président Yoweri Museveni autorisé à se présenter à nouveau aux élections

La commission électorale ougandaise a autorisé mardi le président octogénaire Yoweri Museveni à se présenter une nouvelle fois lors des élections prévues au début de l'année prochaine, ce qui pourrait prolonger son mandat dans ce pays d'Afrique de l'Est jusqu'à près d'un demi-siècle.

Ancien rebelle, Yoweri Museveni est reconnu pour avoir stabilisé l'Ouganda, encouragé la croissance économique et combattu le VIH/sida. Mais ses critiques dénoncent la répression des opposants politiques, les violations des droits de l'homme et les scandales de corruption.

Après avoir pris ses fonctions en 1986, Yoweri Museveni avait déclaré que le problème de l'Afrique n'était pas sa population, mais "les dirigeants qui veulent rester au pouvoir trop longtemps".

Aujourd'hui, Yoweri Museveni et son gouvernement ont modifié la constitution à deux reprises pour supprimer les limites d'âge et de mandat, permettant au quatrième plus ancien dirigeant d'Afrique de rester au pouvoir.

Les élections de 2026 devraient à nouveau opposer le président sortant, âgé de 81 ans, à son principal rival, Bobi Wine, 43 ans, un chanteur qui a su tirer parti de sa célébrité pop pour galvaniser une large base de soutien parmi les jeunes électeurs.

En 2021, Museveni a largement battu Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, bien que ce dernier ait déclaré que sa victoire avait été volée par le bourrage des urnes, l'intimidation par les forces de sécurité et d'autres irrégularités.

Lors d'une conférence de presse tenue mardi, Yoweri Museveni a déclaré qu'un nouveau mandat de cinq ans lui permettrait de donner la priorité au rétablissement de la sécurité publique, à la réparation des infrastructures de transport, à l'extension des soins de santé et à la gratuité de l'enseignement.

(Elias Biryabarema, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)