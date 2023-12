Ottawa approuve le rachat des activités au Canada d'HSBC par RBC

Ottawa a approuvé jeudi le rachat des activités au Canada du géant bancaire britannique HSBC par la Banque Royale du Canada (RBC) "sous réserve de conditions strictes", plus d'un an après l'annonce de l'accord de plusieurs milliards de dollars.

( AFP / DANIEL LEAL )

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, impose notamment à RBC d'établir "un nouveau centre de services bancaires intégrés à Vancouver", dans l'ouest du pays, de supprimer certains frais de transfert entre les deux banques et de "protéger" les 4.000 emplois actuels d'HSBC Canada ainsi que plusieurs succursales.

La première banque canadienne devra également augmenter ses effectifs dans certaines parties du pays et offrir 7 milliards de dollars canadiens (4,8 milliards d'euros) en financement "pour la construction de logements abordables partout au Canada".

"La protection de ces emplois, le maintien des services offerts à la population et un meilleur accès à des services bancaires concurrentiels ont été au cœur de la décision du gouvernement", a indiqué Ottawa dans un communiqué.

"Il s'agit d'une avancée considérable pour conserver une plus grande part du secteur financier canadien au pays et aider un plus grand nombre de Canadiens à accéder au marché international", a pour sa part déclaré le PDG de RBC, Dave McKay.

La banque canadienne compte quelque 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays.

Sous pression d'actionnaires pour se recentrer sur ses activités asiatiques, HSBC avait annoncé en novembre 2022 la vente de ses activités au Canada pour 13,5 milliards de dollars à RBC.

L'accord a ensuite été approuvé par le Bureau de la concurrence canadien, estimant que la transaction "n'aura vraisemblablement pas pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence".

HSBC représente présentement moins de 2% du secteur bancaire canadien avec plus de 130 succursales et environ 780.000 clients de détail.

Dans un communiqué, la banque britannique estime que la transaction pourra être conclue au premier trimestre 2024.

Basée à Londres, HSBC réalise les deux tiers de son chiffre d'affaires en Asie. En 2021, le groupe a promis d'accélérer un recentrage stratégique vers l'Asie et le Moyen-Orient, avec l'ambition de devenir le leader du marché asiatique de la gestion de patrimoine.