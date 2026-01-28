 Aller au contenu principal
Otis chute après avoir manqué les estimations de ventes pour le quatrième trimestre
28/01/2026

28 janvier - ** Les actions du fabricant d'ascenseurs Otis Worldwide OTIS.N ont chuté de 5,14% à 85,90 $ avant le marché

** Les ventes d'OTIS au quatrième trimestre (3,8 milliards de dollars) sont inférieures aux estimations de Wall Street (3,9 milliards de dollars) - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires net est tiré par la croissance des ventes de services, partiellement compensée par la baisse des ventes de nouveaux équipements en Chine et aux Amériques

** Le bénéfice par action ajusté trimestriel de 1,03 $ est inférieur aux estimations de 1,04 $

** Prévisions pour 2026: ventes organiques en hausse à un chiffre dans le bas ou le milieu de la fourchette, BPA ajusté en hausse à un chiffre dans le milieu ou le haut de la fourchette

** OTIS a chuté de ~5,7% en 2025

