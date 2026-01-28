Otis annonce une hausse de son bénéfice trimestriel grâce à une forte demande de services

Le fabricant d'ascenseurs Otis Worldwide OTIS.N a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une forte demande de services, alors que les tarifs douaniers ont un impact sur les ventes d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques neufs.

Les actions de la société ont toutefois chuté de 4,6 % dans les échanges avant bourse.

Le segment des services résistants aux droits de douane de la société a continué d'enregistrer une forte demande de maintenance, de réparation et de modernisation de ses équipements existants, tels que les ascenseurs et les escaliers mécaniques, ce qui a entraîné une augmentation de 8 % du chiffre d'affaires net du segment par rapport à l'année précédente.

La société a déclaré que ses commandes de modernisation ont augmenté de 43 % au cours du trimestre concerné.

Le bénéfice ajusté d'Otis a augmenté à 1,03 $ par action au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 93 cents l'année précédente.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté pour atteindre environ 3,80 milliards de dollars, contre 3,68 milliards de dollars il y a un an.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 3,88 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société basée à Farmington, dans le Connecticut, prévoit des recettes pour 2026 comprises entre 15 et 15,3 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendent à 15,25 milliards de dollars.

Elle prévoit également une augmentation du bénéfice ajusté de 2026 à un chiffre moyen ou élevé, mais s'attend à ce que les ventes organiques de nouveaux équipements baissent à un chiffre faible ou restent stables.