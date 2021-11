Ostrum freine la collecte de BPCE au troisième trimestre 2021

(NEWSManagers.com) - Alors que sa filiale Natixis a été retirée de la Bourse récemment, c'est seulement le groupe BPCE qui a publié ce 5 novembre l'ensemble des chiffres d'activités pour le troisième trimestre 2021. Le groupe affiche 1.200 milliards d' euros d' encours en gestion d'actifs à fin septembre, contre 1.183 milliards à la fin du premier semestre. BPCE précise que ces encours n'augmentent au troisième trimestre 2021 que grâce à un effet marché positif de 4 milliards d' euros et un effet change et autres positif de 13 milliards d' euros.

Le produit net bancaire des activités de gestion d'actifs et de fortune - n' incluant pas H2O AM - s' établit à 848 millions d' euros pour le trimestre, en hausse de 17,7%, et à 2,4 milliards d' euros sur neuf mois, en hausse de 16,8%. En y incluant les résultats de H2O AM, le produit net bancaire progresse de plus de 20% à 896 millions sur le trimestre et de 13,4% sur neuf mois (à 2,52 milliards).

Si H2O a été sorti des activités principales de la banque, celle-ci n' a pas précisé d' avancées concernant la cession définitive de sa participation. H2O AM gérait 16 milliards d'euros à fin septembre.

Le produit net bancaire des activités intègre 28 millions d' euros de commissions de surperformance en gestion d' actifs au troisième trimestre 2021, générées notamment par AEW aux Etats-Unis.

Le groupe distingue aussi les chiffres d'Ostrum AM en raison de sa faible rentabilité et de sa décollecte au troisième trimestre 2021. Ainsi il indique qu'en gestion d' actifs, au troisième trimestre 2021 le taux de commission (hors commissions de surperformance) s' élève à environ 25 points de base (pb) au global et à environ 38 pb en excluant Ostrum AM (+ 1,2 pb par rapport au troisième trimestre 2020). Le taux de commission atteint environ 35 pb pour les affiliés américains et environ 39 pb pour les affiliés européens en excluant Ostrum AM. Pour Ostrum AM, le taux de commission est d' environ 3 pb.

En gestion d' actifs, la collecte nette hors Ostrum AM atteint 6 milliards d' euros au troisième trimestre 2021, portée par une bonne dynamique des affiliés en Europe (notamment Mirova) et sur les stratégies private assets. Ostrum AM enregistre une décollecte de 6 milliards d' euros au troisième trimestre 2021.

Pour rappel, la banque a annoncé la cession à La Banque Postale de ses 16,1% de capital dans CNP Assurances et, dans le même temps, le rachat à la banque publique de 45% du capital d' Ostrum et de 40% AEW Europe non encore détenus.