Ostrum AM : trois nominations au sein de ses équipes de gestion

(AOF) - Ostrum Asset Management (Ostrum AM), société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, annonce 3 nouvelles nominations au sein de ses équipes de gestion. Xavier-André Audoli est nommé directeur des gestions assurances & institutionnels, à la suite de la nomination en octobre 2024 de Gaëlle Malléjac comme directrice des gestions d’Ostrum AM. Il est entré chez Natixis AM (ex-Ostrum AM) en 2007 en tant que responsable de l’ingénierie quantitative pour l’activité de fixed income.

Xavier-André Audoli a ensuite été chargé de développer les activités de smart beta obligataire de la société, avant de prendre la responsabilité de la gestion multi-actifs assurances & institutionnels dès 2019. Il continuera à piloter cette équipe dans ses nouvelles fonctions.

Iain Bremner est nommé directeur des solutions d'investissement, une nouvelle direction dédiée à la conception, la coordination et la promotion de solutions sur mesure pour les clients institutionnels. Il reporte à Gaëlle Malléjac.

Après avoir débuté sa carrière comme opérateur de marché au CEPME (Bpifrance), Iain Bremner s'est spécialisé en gestion obligataire et crédit, d'abord chez Sogeposte puis chez AGF AM. En 2002, il a fait son retour chez Sogeposte en tant que directeur de la gestion taux et crédit, où il a accompagné le développement de la gestion institutionnelle à partir de 2008. Il a ensuite dirigé la gestion taux & crédit et la recherche de La Banque Postale AM, contribuant notamment à la transformation 100% ISR de la société ou au déploiement de la réglementation MIFID II. Depuis 2020, il était COO de la direction de la gestion d'Ostrum AM.

En outre, Stéphanie Noël a été promue responsable de l'équipe des gestions systématiques au sein de la direction des gestions et de la recherche quantitatives.

Après avoir débuté sa carrière chez Axa IM, Stéphanie Noël a rejoint le groupe Natixis en 2004, d'abord comme chargée de middle office pour la gestion alternative puis, à partir de 2006, en tant qu'assistante gérante de portefeuille dans l'équipe de gestion alternative Event Driven.

En 2012, elle est devenue gérante de portefeuille "Gestion structurée et indicielle" au sein de l'équipe de structuration et gestion systématique. En 2018, Stéphanie Noël a rejoint la société de gestion Seeyond, affiliée de Natixis Investment Managers, en tant que gérante de portefeuille au sein du pôle Implémentation, avant l'absorption de celle-ci par Ostrum AM début 2023.