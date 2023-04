Ostrum AM recrute trois gérants assurantiels

- Ostrum Asset Management a annoncé ce 20 avril le recrutement de trois nouveaux gérants au sein de l’équipe gestions assurances et solutions ALM. A lire aussi: Ostrum AM recrute une ancienne responsable de la régulation de la gestion d’actifs à l’AMF Sonia Berrejeb est nommée gérante-analyste actions assurance dans l’équipe de gestion actions assurance sous la responsabilité de Frédéric Leguay. Elle a débuté sa carrière chez SCOR Investment Partners, d’abord comme analyste financière actions européennes en 2006, puis comme gérante actions et obligations convertibles en 2011. Elle a poursuivi sa carrière comme gérante obligations convertibles chezRothschild et Cie en 2021. Damien Clouzeau est gérant taux assurance dans l’équipe gestion taux assurance sous la responsabilité d’Anne Ollier. Il a débute sa carrière en 2011 chez AXA Investment Manager. En 2014, il devient gérant pour le compte des compagnies d’assurance du groupe AXA en Europe continentale, avant de prendre en charge la gestion pour AXA XL des encours européens, ainsi que la coordination avec les équipes basées à l’international. En 2021, il rejoint Le Conservateur Gestion Valor en tant que responsable de la gestion obligataire Investment Grade et High yield. Karim Khemache est gérant allocataire dans l’équipe gestion multi-actifs assurance, sous la responsabilité de Xavier-André Audoli. Il a commencé sa carrière chez Amundi en 2009 notamment comme gérant fonds de hedge funds. En 2016, il intègre Generali en tant que gérant multi-actifs. Il a participé à la création de l’équipe et était en charge de l’allocation des mandats et de la gestion de fonds ouverts multi classe d’actifs.

Jean-Loup Thiébaut