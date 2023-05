Ostrum AM nomme un Directeur de la stratégie marchés

(AOF) - Ostrum Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé la nomination d’Axel Botte en tant que Directeur de la stratégie marchés. Il était auparavant stratégiste international dans cette même équipe. Axel Botte prend la tête de l’équipe stratégie marchés, qui est composée de : Zouhoure Bousbih, stratégiste pays émergents et Aline Goupil-Raguénès, stratégiste pays développés, toutes deux membres de l’équipe depuis 2018.

Axel Botte reporte directement à Ibrahima Kobar, Directeur des gestions obligataires, de la structuration et des recherches, et membre du comité exécutif d'Ostrum AM.

Le recrutement d'un nouveau stratégiste international est en cours.

Axel Botte a rejoint Ostrum AM en 2010, en tant que Stratégiste international, où il travaille en étroite collaboration avec les équipes de gestion obligataires sur des thèmes spécifiques, tels que les taux d'intérêt, les obligations d'État des marchés développés, les emprunts indexés sur l'inflation, et le crédit.