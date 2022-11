Ostrum AM nomme un directeur de l'expertise multi-assets

(NEWSManagers.com) - Ostrum AM vient de promouvoir Xavier-André Audoli au poste de directeur de l'expertise multi-classes d'actifs pour les assureurs. Il dirigera une équipe de quatre gérants couvrant 12 milliards d'euros d'encours. Il était depuis trois ans responsable de la gestion cross asset. Entre 2017 et 2019, il a aussi dirigé les solutions orientés sur le beta de marché. Par le passé, Xavier-André Audolia a notamment dirigé pendant dix ans l'ingénierie quantitative sur les taux d'intérêts pour Natixis AM. Il a aussi travaillé dans les risques chez EY (2003-2007) et Arthur Andersen (2000-2003).