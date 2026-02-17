 Aller au contenu principal
Ostrum AM nomme Maud Pierre-Minuit directrice des transitions durables
information fournie par AOF 17/02/2026 à 10:13

(AOF) - Ostrum AM, affilié de Natixis Investment Managers, annonce la nomination de Maud Pierre-Minuit comme directrice des transitions durables. Elle succède à Nathalie Beauvir, qui demeure au sein de l'équipe comme stratégiste ESG senior. Maud Pierre-Minuit aura pour mission de piloter la stratégie ESG du gestionnaire, de coordonner une équipe de huit experts et de développer de nouvelles offres thématiques, tout en accompagnant les clients institutionnels sur les enjeux climatiques et de biodiversité.

Forte de plus de vingt ans d'expérience, elle a notamment exercé chez Groupama AM et La Française AM avant de rejoindre I Care by BearingPoint en 2023 comme senior manager en finance durable.

