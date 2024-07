Ostrum AM : Nathalie Beauvir à la tête de la direction des transitions durables

(AOF) - Ostrum Asset Management (Ostrum AM), affilié de Natixis Investment Managers, annonce la nomination de Nathalie Beauvir, auparavant analyste senior en charge de la recherche sur les obligations durables chez Ostrum AM, à la tête d’une direction des transitions durables nouvellement créée. La direction des transitions durables s’appuie sur une approche transversale des sujets RSE et ESG pour promouvoir le rôle d’Ostrum AM en tant que partenaire engagé des transitions pour l’ensemble de ses parties prenantes.

L'équipe, animée par Nathalie Beauvir et composée de cinq experts ESG et deux experts RSE, a pour mission de renforcer le positionnement stratégique d'Ostrum AM sur l'ESG, d'optimiser l'interdépendance des différentes politiques d'investissement associées (exclusion, engagement et vote) et de développer l'offre ESG d'Ostrum AM avec le lancement de nouvelles gammes thématiques.

Nathalie Beauvir démarre a carrière à la Société Générale CIB en 2000 en tant que sales sur les dérivés actions, avant de se spécialiser dans le crédit où elle occupe successivement les postes d'analyste, structureur CDO et gestionnaire de portefeuille.

En 2014, elle rejoint Kepler Cheuvreux et y développe une offre de recherche crédit ESG avec un focus sur le développement du marché des obligations vertes.

Fin 2016, elle entre chez LBPAM comme analyste sur les obligations durables. A la suite de l'opération de fusion absorption des activités taux et assurantielles de LBPAM par Ostrum AM, elle rejoint les équipes Recherche et ISR comme responsable de l'analyse et de la recherche sur les obligations durables et a participé activement au lancement du fonds Ostrum Climate and Social Impact Bond, axé sur la transition juste.

Nathalie Beauvir représente Ostrum AM au sein de la Commission Investissement Responsable de l'AFG.