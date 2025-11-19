 Aller au contenu principal
Østnes Helicopters commande 10 Airbus H125
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 12:38

Airbus SE AIR.PA :

* ØSTNES HELICOPTERS COMMANDE 10 AIRBUS H125

* LE NOMBRE TOTAL D’H125 COMMANDÉS VIA ØSTNES HELICOPTERS CETTE ANNÉE ATTEINT 14

Texte original [https://tinyurl.com/4dmvuk5h] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

