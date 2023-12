OSMOZIS : Résultats annuels 2022-2023 : Déploiements importants et rentabilité record

Communiqué de Presse

Clapiers, le 12 décembre 2023

RÉSULTATS ANNUELS 2022-2023 :

DÉPLOIEMENTS IMPORTANTS ET RENTABILITÉ RECORD

Chiffre d'affaires de 12,7 M€ en nette hausse pour le troisième exercice consécutif ;

EBE de 4,5 M€ (en amélioration de +0,7 M€ en un an) soit une marge de 35% ;

Acquisition post-clôture de Camping Connect (UK), 60 000 emplacements supplémentaires ;

Forte diminution de l'endettement financier net, à 3,5 M€, après l'augmentation de capital de

7 M€ en avril 2023 ;

Résultat net de 1 177 k€ hors impact des remboursements anticipés des obligations convertibles ;

Ambition d'un nouvel exercice combinant nette croissance, autour de +25%, et EBE en hausse pour 2023-2024.

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances , présente ses résultats pour l'exercice 2022-2023 (période du 1 er septembre 2022 au 31 août 2023).

En k€* 2021-2022 2022-2023 Variation Chiffre d'affaires 11 592 12 696 +1 104 EBE 3 809 4 468 +659 Marge d'EBE 33% 35% +2 pts Résultat d'exploitation 1 436 1 589 +153 Résultat net du Groupe 1 007 702 -305 *Les procédures d'audit sur les comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de dépôt du rapport financier.

Gérard Tremblay, PDG du groupe Osmozis, indique : « Durant cet exercice, nous avons atteint l'ensemble de nos objectifs, aussi bien en termes de croissance avec le succès de nos Services Premium d'abonnement, que du point de vue de la performance opérationnelle, qui atteint de nouveaux records. Notre réussite réside dans notre capacité à répondre à des besoins importants de transition numérique de nos clients, aussi bien pour la gestion de leur site que pour les économies d'énergie et les enjeux de RSE associés. Le potentiel sur notre marché des campings demeure très important, notamment à travers le déploiement de nos services connectés sur notre base de clients installés ou ceux issus d'acquisitions ciblées comme avec Camping Connect (UK). L'intégration de cet acteur européen rentable va nous permettre d'accélérer notre présence internationale et capitaliser sur nos avantages concurrentiels. Pour le prochain exercice, nous visons une croissance autour de 25% et un EBE à nouveau en croissance.”

OBJECTIF DE CROISSANCE ATTEINT : +23% POUR LES SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT

Osmozis a maintenu une dynamique de croissance tout au long de l'exercice 2022-2023, dans la continuité des deux exercices précédents déjà records, avec un chiffre d'affaires au 31 août 2023 qui atteint 12,7 M€, soit une croissance de +10% sur un an. Le chiffre d'affaires récurrent d'Osmozis atteint dorénavant 8,0 M€ pour les contrats actifs au 31 août 2023. La performance a été tirée par les Services Premium d'abonnement , axe central de la stratégie de déploiement commercial, qui ont connu une nouvelle croissance nette de +23% et atteint 10,6 M€ grâce notamment, avec des Services connectés en croissance de +28% sur un an à 3,9 M€ et le WiFi Premium qui a lui aussi progressé à +20% pour atteindre 6,7 M€. La Consommation Périodique WiFi a connu, comme anticipé, une baisse de 29% à 2,1M€, conformément avec la stratégie d'Osmozis visant à migrer cette consommation vers le WiFi Premium à plus forte valeur ajoutée.

RÉSULTATS HISTORIQUES – EBE de 4,5 M€

En k€* 2021-2022 2022-2023 Variation Chiffre d'affaires 11 592 12 696 +1 104 Autres produits d'exploitation 3 260 3 229 -31 Charges d'exploitation hors dotations 11 043 11 457 +414 dont charges du personnel 5 224 5 523 +299 dont autres achats et charges externes 5 078 5 118 +40 EBE [1] 3 809 4 468 +659 % du chiffre d'affaires 33% 35% +2 points Dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges -2 373 -2 879 -506 Résultat d'exploitation 1 436 1 589 +153 Résultat financier -148 -723 -575 Résultat exceptionnel -65 -63 +2 Impôts (Charges d'impôts en positif) 217 102 -115 Résultat net du Groupe 1 007 702 -305

*Les procédures d'audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de dépôt du rapport financier.

Fort de cette dynamique de croissance et dans la continuité des résultats semestriels, Osmozis atteint un nouvel EBE record de 4 468 k€ pour l'exercice 2022-2023, en hausse de +659 k€ , par rapport aux 3 809 k€ générés au 31 août 2022. Le groupe a encore amélioré son effet de levier de la croissance sur la rentabilité avec une marge d' EBE qui atteint 35% du chiffre d'affaires, contre 33% un an plus tôt.

Osmozis a en effet poursuivi sa maîtrise des coûts et son travail d'optimisation de la structure opérationnelle, avec une politique d'achats strictement encadrée et des charges de personnel qui sont en baisse de 160 points de base par rapport à l'année précédente, à 43,5% du chiffre d'affaires, tout en conservant des effectifs moyens en hausse (91 collaborateurs, +4 en un an). En parallèle, les autres charges (internes et externes) demeurent quasiment stables à 5 118 k€.

Après prise en compte de dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges à hauteur de 2 879 k€, naturellement en hausse du fait de la croissance du parc installé de produits, le résultat d'exploitation ressort à 1 589 k€.

Le résultat financier atteint -723 k€ sur l'exercice comprenant notamment 364 k€ de charges d'intérêts et

181 k€ de charges exceptionnelles de remboursement en anticipations d'une partie des obligations convertibles. Il comprend également une provision de 294 k€ constituée en anticipation de l'impact de la poursuite de ces remboursements lors de l'exercice 2023-2024.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de -63 k€ et d'une charge d'impôt de 102 k€, le résultat net du Groupe ressort, pour l'exercice 2022-2023, à 1 177 k€, hors éléments exceptionnels liés au remboursement anticipé des obligations convertibles, et 702 k€ en les prenant en compte.

AUGMENTATION DE CAPITAL POUR FINANCER LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ET L'ACQUISITION

Données non auditées - en k€ 31/08/2022 31/08/2023 Capitaux propres – Part du Groupe 8 092 15 677 Endettement financier brut 15 023 14 109 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 4 847 10 643 Endettement financier net 10 176 3 466

En avril 2023, Osmozis a réalisé une augmentation de capital de 7 M€ ( voir communiqué ), dont environ 2/3 est destiné à financer la croissance et environ 1/3 a à l'optimisation de la structure financière avec le remboursement par anticipation et en numéraire d'une partie des obligations convertibles émises en décembre 2019. Dans ce cadre, Osmozis a déjà procédé au 31 août 2023 au remboursement pour 1,2 M€ (dont 0,2 M€ de prime de non-conversion) de sa dette obligataire.

L'endettement financier au 31 août 2023 s'établit ainsi à 14 109 k€, après apport de nouveaux prêts pour un total de 3 150 k€, avec des échéances comprises entre 2028 et 2030. La dette du Groupe demeure ainsi majoritairement une dette long terme, avec près de 80% des échéances remboursables au-delà de l'exercice 2023-2024.

La dette financière nette, après prise en compte d'une trésorerie de 10 643 k€, ressort en conséquence en forte baisse à 3 466 k€ pour des capitaux propres de 15 677 k€.

Au cours de l'exercice, Osmozis a maintenu les investissements dans son parc de bornes et d'objets connectés générant des flux d'investissements de -4 200 k€. Osmozis continue à maintenir un stock suffisant en composants critiques pour ses produits. En parallèle, Osmozis a aussi procédé aux remboursements d'emprunts au total de 4 099 k€ ainsi, après prise en compte des nouveaux emprunts et de l'apport de l'augmentation de capital, les flux de financement s'établissent à +5 968 k€.

ACQUISITION POST CLÔTURE DE CAMPING CONNECT (UK) POUR ÉTENDRE L'IMPLANTATION EUROPÉENNE DU GROUPE

Osmozis a procédé à l'acquisition de Camping Connect, spécialiste britannique des services WiFi pour l'industrie touristique. Cette initiative stratégique marque une étape significative dans la croissance du Groupe, consolidant sa position en tant que leader européen de la digitalisation des campings. Avec environ 60 000 emplacements supplémentaires au Royaume-Uni, Osmozis renforce son implantation européenne, atteignant un total d'environ 370 000 emplacements.

L'intégration de Camping Connect offre également des synergies importantes, permettant à Osmozis de proposer ses services connectés, tels que OsmoCam, OsmoWater, OsmoPower, et OsmoKey, aux emplacements actuellement couverts par Camping Connect et actuellement seulement équipés de WiFi.

Sur le plan financier, l'acquisition de 100% des actions de Camping Connect, d'un montant de 2,2 M€, a été réalisée avec 70% versés en numéraire, issue de la levée de fond évoquée précédemment, et 30% en actions d'Osmozis autodétenues. Ces actions seront soumises à une obligation de conservation de 18 mois. De plus, un montant complémentaire pouvant atteindre 1 M€ (50% en numéraire et 50% en actions d'Osmozis avec conservation minimale de 18 mois) pourra être versé selon les performances de Camping Connect au cours des trois prochains exercices. Il est à noter que Camping Connect n'est que très faiblement endetté, pour un montant total de 60 k€.

AMBITION DE CROISSANCE AUTOUR DE 25% ET D'EBE EN HAUSSE

Osmozis ambitionne de poursuivre la trajectoire de croissance rentable de ses activités pour l'exercice 2023-2024, avec un EBE qui devrait encore progresser par rapport à cet exercice. Le chiffre d'affaires devrait progresser autour de +25% avec l'augmentation des revenus par emplacement, lié à la montée en puissance de la vente des Services Premium d'abonnement. Osmozis va aussi poursuivre son développement international notamment au Royaume-Uni avec l'intégration de Camping Connect qui, au-delà d'un apport direct de chiffre d'affaires, possède un potentiel de déploiement des Services Premium qui montera en puissance au cours de l'exercice.

Afin de conserver son avance technologique, Osmozis déploie d'ores et déjà sa nouvelle borne d'accès Internet sans fil OsmoX selon la norme WiFi 6 et porteuse de 3 brevets. Après une première saison estivale réussie pour les premiers produits installés, Osmozis a mis en fabrication un lot de plusieurs milliers de bornes pour la saison à venir. Ces bornes présentent un coût de revient très compétitif par rapport aux produits concurrents disponibles sur le marché.

Au-delà de ces axes de développement, le Groupe entend continuer de signer des partenariats stratégiques, à l'instar de Beneteau, pour la distribution de ses solutions en France et en Europe. Le passage progressif, en marque blanche, de la gamme de produits permettra de répondre à une demande importante au-delà du marché de l'hôtellerie de plein air.

Dans le cadre de sa politique RSE, OSMOZIS a poursuivi sa stratégie de réduction des émissions carbone en obtenant la certification « Net Zero Contributor » ainsi que les Labels Coq vert et Coq bleu. D'autre part, 25% des collaborateurs d'OSMOZIS ont participé à une fresque du Climat au cours de l'exercice.

Prochains rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023-2024 : Mardi 16 janvier 2024

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 18 ans, le Groupe a construit et acquis un parc installé, et possède près de 37 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 600 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS se matérialise par un portefeuille complet de services destinés aux centres de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels destinés à accompagner les exploitants dans leur gestion quotidienne). Elle est construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 12,7 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2023.

[1] Excédent Brut d'Exploitation (EBE) : résultat d'exploitation avant dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges