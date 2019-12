OSMOZIS : RÉSULTATS 2018-2019 : RETOUR À LA RENTABILITÉ CONFIRMÉ

Clapiers, le 17 décembre 2019

RÉSULTATS 2018-2019 : RETOUR À LA RENTABILITÉ CONFIRMÉ

Maîtrise des charges et progression de la rentabilité

Accroissement de la capacité d'autofinancement

Retour à un résultat net positif

2019-2020 : priorité donnée à la génération de trésorerie

La société OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), premier opérateur de réseaux LoRaWan/WiFi multi-services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, publie ses résultats 2018-2019 (période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019).

Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel.

Gérard TREMBLAY, Président Directeur Général d'OSMOZIS indique : « Nous sommes très heureux de ce retour à un résultat net positif en 2019. L'intégration maîtrisée d'EWI-Médiawifi nous permet de piloter un Groupe plus grand et rentable. Notre ambition de poursuite du développement à moyen terme est intacte, via l'étude de nouvelles opportunités de croissance externe et la montée en puissance de notre offre de services connectés. A court terme, notre priorité est d'optimiser le fonctionnement du nouvel ensemble et d'améliorer notre capacité structurelle de génération de trésorerie pour nous désendetter. »

CHIFFRE D'AFFAIRES TIRÉ PAR LES SERVICES CONNECTÉS

Au terme de l'exercice 2018-2019, OSMOZIS a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8 467 K€[1], en croissance de 1% sur un an. Le chiffre d'affaires ACCÈS INTERNET s'établit à 7 800 K€ (-0,8%), les SERVICES CONNECTÉS ont généré 667 K€ de revenus, en croissance de +19%.

Le chiffre d'affaires proforma d'Osmozis, intégrant l'activité d'EWI-Médiawifi sur 12 mois (1 973 K€[2]), s'élève à 9 668 K€ à l'issue de l'exercice 2018-2019, en croissance de 15% sur l'année.

HAUSSE DE L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION ET RÉSULTAT NET POSITIF

Données - en K€ 2017-2018 2018-2019 Chiffre d'affaires 8 419 8 467 Autres produits d'exploitation 1 668 1 451 Charges d'exploitation hors dotations 8 478 8 128 dont autres achats et charges externes 4 328 4 101 dont charges du personnel 3 818 3 802 EBE[3] 1 609 1 790 % du chiffre d'affaires 19% 21% Dotations nettes aux amortissements, provisions -2 155 -1 365 et transferts de charges Résultat d'exploitation -546 425 Résultat financier -335 -17 Résultat exceptionnel 54 2 Impôts 140 -145 Résultat net du Groupe -687 265

La baisse des charges d'exploitation d'Osmozis et l'intégration maîtrisée d'EWI-Médiawifi sur les 3 derniers mois de l'exercice ont permis, conformément aux prévisions du Groupe, un retour à la rentabilité. L'excédent brut d'exploitation ressort à 1 790 K€ soit plus de 21% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2018-2019, en progression de +2 points sur un an.

Le résultat d'exploitation a progressé de +970 K€, par rapport à l'exercice précédent, s'élevant à +425 K€ au 31 Aout 2019. Le Groupe a réalisé un changement d'estimation de ses règles d'amortissement des immobilisations des équipements installés, passant de 5 à 10 ans, afin de les aligner sur la durée de vie réelle constatée de ces produits et sur les pratiques du secteur.

Après prise en compte du résultat financier (-17 K€) qui intègre une reprise de provision de 141 K€, liée à l'impact de la remontée du cours de l'action Osmozis sur la valorisation des actions auto-détenues, et d'une charge d'impôt de 145 K€, le résultat net du groupe atteint 265 K€ contre une perte de -687 K€ un an plus tôt.

FORTE HAUSSE DE LA MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT

Données auditées - en K€ 31/08/2018 31/08/2019 Capitaux propres 7 752 8 016 Endettement financier 9 098 9 781 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 4 825 2 823 Endettement financier net 4 273 6 958

Au 31 août 2019, les capitaux propres d'OSMOZIS s'établissaient à 8 016 K€ pour une trésorerie brute de 2 823 K€ et un endettement financier net[4] de 6 958 K€. L'impact de l'acquisition d'EWI-Médiawifi sur les flux de trésorerie s'élève à 1 850 K€ et explique principalement la variation de trésorerie sur l'exercice.

Dans le même temps, la capacité d'autofinancement du Groupe, qui s'est améliorée de 23% sur un an pour atteindre 1 775 K€, et la mise en place de nouveaux financements bancaires ont permis de couvrir les investissements dans le réseau.

Le niveau de la trésorerie est pénalisé, suite à l'attente des remboursements de CIR[5] des exercices 2016 et 2017 pour un montant de 660 K€, à recevoir dans les prochains jours.

AMBITION D'UN EXERCICE 2019-2020 RENTABLE ET GÉNÉRATEUR DE TRÉSORERIE

À moyen terme, Osmozis entend poursuivre son développement commercial, tout en maintenant sa trajectoire de rentabilité, en se concentrant sur les deux axes stratégiques suivants :

L'augmentation des revenus par emplacement, par la montée en puissance de la vente de services connectés dont la gamme et le potentiel commercial se sont fortement renforcés durant l'exercice ;

La conquête commerciale, principalement par de la croissance externe en Europe. Outre l'apport immédiat de chiffre d'affaires additionnel, cette stratégie offre d'importantes synergies par l'ajout des services connectés et un pilotage centralisé depuis la France.

Au-delà de ces axes de développement, le Groupe souhaite donner la priorité sur l'exercice 2019-2020 à l'augmentation structurelle de sa rentabilité et de sa capacité de génération de trésorerie. Les synergies avec EWI-Médiawifi sur la structure des coûts et sur l'offre commerciale produiront leurs premiers effets visibles, permettant d'anticiper un nouvel exercice profitable en 2019-2020. Le Groupe souhaite également renforcer son bilan afin de disposer de marges de manœuvre financière pour saisir de nouvelles opportunités de croissance externe, tout en maîtrisant son endettement et avec le souhait de préserver les intérêts économiques de ses actionnaires.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2019-2020 le mardi 14 janvier 2020



À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux WiFi/LoRaWan multi-services dédiés aux campings, résidences de vacances et hôtels. En une décennie, le Groupe a construit et acquis un parc installé et propriétaire de plus d'environ 29 000 bornes WiFi/LoRaWan en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base d'un réseau de bornes WiFi maillé et LoRaWan embarquant une technologie logicielle brevetée en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 9,7 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2019.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com

[1] Contre une précédente estimation à 8 710 K€. L'écart provient, pour l'essentiel, d'un chiffre d'affaires d'EWI consolidé sur les trois derniers mois de l'exercice inferieur à nos estimations.

[2] Non audité

[3] Excédent Brut d'Exploitation (EBE) : résultat d'exploitation avant dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges

[4] Endettement financier net : emprunts et dettes financières - disponibilités et valeurs mobilières de placement

[5] Crédit d'impôt recherche