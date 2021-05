OSMOZIS : Osmozis poursuit la simplification et la dématérialisation de l'accueil client pour l'hôtellerie de plein air en partenariat avec Sequoiasoft

Communiqué de presse

Clapiers, le 17 mai 2021

Osmozis poursuit la simplification et la dématérialisation de l'accueil client pour l'hôtellerie de plein air en partenariat avec Sequoiasoft

Osmozis, poursuivant son développement commercial en faveur de solutions favorisant l'accueil dématérialisé des clients, a signé un partenariat avec Sequoiasoft pour une gestion automatisée de codes wifi grâce à l'interfaçage des technologies Osmozis dans le logiciel eSeason. Cette connectivité permettra entre autres de communiquer automatiquement aux clients les informations de connexion au réseau wifi Osmozis dès qu'une réservation sera réalisée.

Sequoiasoft édite des logiciels de commercialisation et de gestion pour les professionnels de l'hébergement, de la restauration et des métiers du bien-être. Dans ce cadre, Sequoiasoft a développé eSeason, un logiciel de gestion PMS leader sur son marché, couvrant les besoins essentiels à l'exploitation d'un camping ou résidence de vacances, dont des fonctionnalités de communications simplifiées à destination des usagers.

Autrefois transmis physiquement à la réception des établissements d'hôtellerie de plein air lors de l'accueil des nouveaux arrivants, les identifiants de connexion dorénavant dématérialisés sont une nouvelle solution pertinente aux besoins de numérisation des centres de vacances.

Couplée à d'autres technologies Osmozis, telles qu'Osmokey, qui permet de remplacer la clé traditionnelle des mobil-homes par des serrures connectées, il est dorénavant possible de débuter son séjour parfaitement équipé, à n'importe quelle heure et sans passer par la réception des établissements.

Cette solution est ainsi particulièrement utile en période de crise sanitaire, œuvrant en faveur d'une réduction des contacts humains lors des arrivées des usagers, qui patientent parfois dans des zones d'accueil surchargées. Elle favorise ainsi la réouverture des campings en toute sécurité en vue de la saison estivale.

« Grâce à ce partenariat avec Sequoiasoft et cette nouvelle connectivité, nous facilitons le travail des réceptionnistes au quotidien dans la gestion des accès wifi. De plus, cette évolution permet d'optimiser et de simplifier la vente des forfaits wifi lors de la réservation en ligne du vacancier. Cette collaboration entre Osmozis et Sequoiasoft est essentielle pour améliorer la satisfaction de nos clients communs et enrichir l'expérience des vacanciers ! » précise Pierre-Benoit Labée, Directeur Général Adjoint Osmozis

« Le Wifi est un élément essentiel pour beaucoup de campings, il était évident de développer une connectivité entre notre logiciel de gestion eSeason PMS et le prestataire de wifi Osmozis afin de proposer aux vacanciers la meilleure expérience possible, mais aussi de soulager le travail des réceptions et de sécuriser la transmission des codes » précise Jean-Pierre Sanchez, Directeur Commercial HPA de Sequoiasoft.

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leur centre de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 30 000 équipements wifi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architecture brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,0 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2020.

