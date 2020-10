OSMOZIS : OSMOZIS intègre la veille tarifaire YieldBooking dans son logiciel PMS OsmoGestion pour permettre à ses clients de rivaliser en temps réel avec les prix de la concurrence

Communiqué de Presse

Clapiers, le 15 octobre 2020

OSMOZIS intègre la veille tarifaire YieldBooking dans son logiciel PMS OsmoGestion pour permettre à ses clients de rivaliser en temps réel avec les prix de la concurrence

Premier opérateur de réseaux multi-services IoT dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), annonce sa collaboration avec l'entreprise Montpelliéraine Panora Soft pour intégrer leur solution unique de veille tarifaire en ligne YieldBooking, dans son outil de gestion et de réservation OsmoGestion. Cette intégration permettra à OSMOZIS de proposer à tous ses clients, gérants d'établissements d'hébergement touristiques, plus de flexibilité face à la concurrence en adoptant un pricing personnalisé.



OSMOZIS FAVORISE LE PRICING DYNAMIQUE POUR ACCOMPAGNER LA RELANCE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE EN 2021

Pour adapter ses services au profit des professionnels du tourisme, OSMOZIS améliore son logiciel PMS (Property Management System) déjà existant : OsmoGestion.

En intégrant les données fournies par YieldBooking, OsmoGestion devient le premier PMS destiné aux hébergements touristiques indépendants, fournissant des données qualifiées sur les tarifs de la concurrence.

Le propriétaire est désormais en mesure de consulter à tout moment les prix des autres hébergements, et en fonction, modifier et personnaliser sa propre offre de séjour. Une solution synonyme de flexibilité visant à soutenir la relance de l'activité touristique dès l'été 2021.



OSMOGESTION + YIELDBOOKING : LA SOLUTION POUR GÉRER, CONTROLER ET ADAPTER LES OFFRES TARIFAIRES DE VOTRE ETABLISSEMENT !

Dans le domaine de l'hôtellerie de plein air, la réactivité est un avantage précieux. Grâce à l'intégration des fonctionnalités de YieldBooking dans OsmoGestion, il devient plus simple de rendre une offre d'hébergement plus attractive.

Chaque gérant peut appliquer une politique tarifaire individuelle, en accord avec le marché observé et la concurrence. En effet, il a accès en temps réel aux tarifs des concurrents directs et indirects, ce qui lui donne la possibilité d'adapter le prix de ses séjours.

Osmozis et Panora Soft ont participé ensemble au Salon Atlantica de La Rochelle, où ils ont pu faire

la démonstration de l'intégration de la solution Yieldbooking au logiciel PMS Osmogestion



Pour une veille performante et entièrement automatisée, le logiciel propose aussi l'activation des alertes pour détecter les changements des prix de la concurrence. Ainsi, le gérant gagne du temps dans la gestion de son établissement et capte tout le pénitentiel de croissance de son marché.



OSMOGESTION, LE CERVEAU DE LA GESTION DES ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DU PUBLIC

Le logiciel de gestion OsmoGestion a été entièrement développé pour permettre aux gérants d'établissements de gagner en productivité et en satisfaction client.

En plus de la gestion commerciale classique, ce logiciel propose la gestion des groupes (séminaires, fête de famille...), la gestion des salles, la gestion des ménages, la gestion des repas en fonction des régimes et/ou allergies, la gestion des séjours à thèmes, la gestion des âges pour les club-enfant...

Ces logiciels certifiés NF203 facilitent la gestion de toutes les obligations administratives (statistiques INSEE, taxes de séjour, TVA...) et permet l'export de ces données vers de nombreux logiciels de comptabilité (Sage, EBP, Ciel...).

Compatible aussi bien avec les autres services professionnels d'Osmozis, tels qu'OsmoPower-Water (Pilotage des consommations) ou OsmoCam (Vidéo surveillance), qu'avec ses objets connectés, tel qu'Osmokey (Serrure connectée), OsmoGestion poursuit son développement en tant que cerveau des installations touristiques.

À PROPOS DE YIELDBOOKING

YieldBooking appartient à la société éditrice Panora Soft. Son objectif : offrir une solution SaaS permettant une veille automatisée, rapide et précise afin de faciliter le travail et libérer du temps humain aux responsables d'HPA. Plus d'informations sur : www.yieldbooking.com.

La société, fondée par Benjamin Raaymakers et Marie-Cécile de Faucigny en 2016, a été soutenue par plusieurs aides à l'innovation de BPI France et de la Région Occitanie et a bénéficié du programme d'accompagnement des startups innovantes à haut potentiel de Microsoft. Établie à Montpellier la société compte parmi ses clients

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux Wifi et de l'Internet des Objets (IoT) dédiés aux campings et aux résidences de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit et acquis un parc installé et propriétaire de plus de 29 000 équipements WiFi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architecture brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,9 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2020.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com

