OSMOZIS : Jean Hatziraptis, Directeur des Partenariats et du Développement des ventes chez Viaccess-Orca (Groupe Orange), rejoint le Conseil d'administration d'Osmozis

Communiqué de presse

Clapiers, le 22 mars 2021

Jean Hatziraptis, Directeur des Partenariats et du Développement des ventes chez Viaccess-Orca (Groupe Orange), rejoint le Conseil d'administration d'Osmozis

OSMOZIS (Euronext Growth Paris - FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale

des campings et villages vacances, annonce que son Conseil d'administration s'enrichit de compétences supplémentaires avec l'arrivée d'un nouvel Administrateur indépendant, conformément aux critères fixés par le Code de gouvernance Afep-Medef .

Jean Hatziraptis a occupé différents postes de direction dans les domaines de la gestion de l'innovation, du marketing produit, du marketing et des ventes dans plusieurs multinationales européennes, américaines et japonaises telles que Unisys, Bull, Zenith Data Systems, Packard Bell, NEC et Orange. Son parcours est caractérisé par deux marqueurs forts : le high-tech et l'international.

Il a rejoint le Groupe Orange en 2006 où il a occupé le poste de Directeur des partenariats, étendu depuis 2013 au développement des ventes sur les marchés de la télévision numérique en France et à l'international.

En presque 40 ans de carrière, Jean a bâti une solide expérience dans les télécommunications, l'informatique, l'électronique grand public, la télévision numérique et les media.

Très expérimenté dans le développement d'entreprise, le marketing stratégique, les partenariats & alliances et le commerce international, Jean apportera à Osmozis toutes ses qualités et sa vision du business basée sur trois piliers : le respect des engagements, la transparence et un fort pragmatisme d'exécution.

Le Conseil d'administration d'Osmozis est donc dorénavant composé de :

M. Gérard Tremblay : Président Directeur Général

M. Yves Boulot : Administrateur et Directeur Général Délégué

M. Jean Hatziraptis : Administrateur indépendant

M. Darren Schuller : Administrateur indépendant

M. Rémi Soulage : Censeur, Directeur technique et Directeur d'établissement

Gérard Tremblay Président Directeur Général d'Osmozis a déclaré « Nous sommes très heureux d'accueillir Jean au sein du Conseil d'administration d'Osmozis et bénéficier de sa contribution stratégique. Son expertise et sa connaissance du développement commercial dans les télécommunications, en particulier sa capacité à nouer des alliances et partenariats importants, font de lui un atout majeur pour Osmozis. »

Jean Hatziraptis a déclaré : « La transition digitale des télécommunications dans le secteur de l'hôtellerie, représente une opportunité importante dans le déploiement de gammes de services intelligents pour réinventer l'expérience client du secteur. Je suis ravi de rejoindre le Conseil d'administration d'Osmozis et impatient de pouvoir contribuer au développement et au succès de l'entreprise. »

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires du premier semestre 2020-2021, le 7 avril 2021.

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leur centre de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 30 000 équipements WiFi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architecture brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,0 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2020.

Plus d'informations sur www.osmozis-bourse.com

