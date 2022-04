OSMOZIS : Forte croissance du chiffre d'affaires au 1er semestre 2021-2022 : +31%

Communiqué de Presse

Clapiers, le 7 avril 2022

Forte croissance du chiffre d'affaires au 1 er semestre 2021-2022 : +31%

Doublement des services connectés vendus par abonnement (+101%) ;

Poursuite de la bascule des consommations WiFi périodiques (-12%) vers le WiFi Premium par abonnement (+18%) ;

Services Premium d'abonnement (+39%) génèrent 89% des revenus (+6 points) ;

Ambition renouvelée de croissance rentable pour l'exercice 2021-2022 .

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances , publie son chiffre d'affaires non audité du premier semestre de l'exercice 2021-2022 (période du 1 er septembre 2021 au 28 février 2022).

En k€ S1 2020-2021 S1 2021-2022 Variation SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT 2 590 3 608 +39% En % du chiffre d'affaires total 83% 89% +6 pts dont Services connectés 670 1 350 +101% dont WiFi Premium 1 920 2 258 +18% CONSOMMATION P ÉRIODIQUE WiFi 522 461 -12% En % du chiffre d'affaires total 17% 11% -6 pts TOTAL GROUPE 3 112 4 069 +31%

Osmozis a poursuivi sa dynamique au premier semestre 2021-2022, dans la continuité d'un exercice 2020-2021 record ( voir communiqué ) , avec un chiffre d'affaires qui atteint 4 069 k€ au 28 février 2022, soit une croissance de +31% par rapport au premier semestre 2020-2021. Au cours de la période, la gamme complète de produits et services connectés d'Osmozis a continué de rencontrer une forte demande de la part des exploitants de campings, dans un contexte de stabilisation de la situation sanitaire.

En synthèse par segment :

Le chiffre d'affaires des Services Premium d'abonnement , axe central de la stratégie de déploiement commercial, a connu une croissance de +39% et atteint 3 068 k€ grâce notamment aux Services connectés qui ont doublé par rapport au premier trimestre 2020-2021, passant de 670 k€ il y a un an, à 1 350 k€ au 28 février 2022. Dans la continuité des précédents semestres OsmoCam, OsmoPower/Water et OsmoKey confirment leur attractivité importante et contribuent ainsi significativement au chiffre d'affaires du segment. Le WiFi Premium a lui aussi progressé à +18% pour atteindre 2 258 k€. Les revenus récurrents à plus forte valeur ajoutée de ce segment, issus de contrats long terme (3 à 6 ans) directement facturés aux exploitants, sont décorrélés de la fréquentation des établissements. Ils sont ainsi lissés dans le temps et offrent une plus large visibilité.

La Consommation Périodique WiFi ressort à 522 k€ en baisse de 12%, en lien avec la stratégie d'Osmozis de transformer cette consommation en WiFi premium à plus forte valeur ajoutée. Pour accélérer cette transition, la Société ne commercialise plus cette formule auprès des nouveaux clients depuis le 1 er septembre 2021.

Au-delà de la transformation de consommation périodique en premium, le service d'accès WiFi au global ( Consommation Périodique + Service Premium WiFi ) voit son chiffre d'affaires progresser semestre après semestre à +11% par rapport au premier semestre 2020-2021, passant de 2 442 k€ à 2 719 k€. Cette croissance illustre une demande toujours dynamique sur ce service, qui demeure un élément de base pour les exploitants, et donc un point d'entrée important pour déployer l'ensemble des services connectés Osmozis.

Les Services Premium d'abonnement représentent dorénavant près de 89% du chiffre d'affaires du Groupe, contre 83% lors du premier semestre de l'exercice précédent, répartition toujours accentuée au premier semestre de l'exercice, lors duquel le Groupe enregistre peu de revenus issus des consommations WiFi périodiques.

PERSPECTIVES RENOUVELÉES DE CROISSANCE RENTABLE POUR L'EXERCICE

Dans la continuité de ce premier semestre réussi, Osmozis ambitionne de solidifier la trajectoire de croissance rentable de ses activités sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, avec un chiffre d'affaires en forte augmentation, un EBE supérieur à celui de l'exercice précédent (3,2 M€) et une marge d'EBE/Chiffre d'affaires qui devrait se maintenir au-delà de 33%. Cette croissance rentable viendra mécaniquement améliorer la trésorerie d'Osmozis. En outre, l'arrêt de la commercialisation de la formule « partage », associée à la consommation périodique, aura également un effet favorable sur la trésorerie d'environ 1 M€ par an.

Compte tenu des incertitudes liées à la pandémie de COVID-19, le Groupe conditionne la réalisation de son ambition à la stabilisation de la situation sanitaire à partir du printemps 2022.

À moyen terme, Osmozis entend poursuivre son développement commercial, tout en maintenant sa trajectoire de rentabilité, en se concentrant sur les axes stratégiques suivants :

L'augmentation des revenus par emplacement, avec la montée en puissance de la vente des Services Premium d'abonnement, comprenant une gamme complète de services IoT. Le potentiel commercial de cette gamme s'est fortement renforcé durant l'exercice, du fait du contexte sanitaire actuel, notamment la serrure connectée OsmoKey, qui s'est imposée comme une solution novatrice permettant une arrivée sécurisée des vacanciers dans les campings avec une plus grande flexibilité ;

La poursuite de l'optimisation de la structure de coûts et le strict contrôle des charges d'exploitation pour améliorer la performance du Groupe. Dans ce cadre, Osmozis a mis en place un nouvel environnement digital de gestion interne qui permettra un suivi de la rentabilité de chaque projet et ainsi une optimisation des coûts dans le temps.

L'innovation continue, au travers d'une politique ambitieuse de R&D, pour poursuivre l'enrichissement de la gamme de Services connectés. La proximité d'Osmozis avec les exploitants des établissements d'hôtellerie de plein air lui permet d'identifier précisément les besoins du secteur puis d'apporter des réponses précises et novatrices. Dans ce cadre, Osmozis continuera à développer des solutions avancées pour le mobil-home connecté (sécurité, confort, gestion des ressources eau-électricité-gaz, connectivité…) quelle que soit sa marque. Le marché potentiel de ce service est d'environ 2,5 millions de mobil-homes en Europe, soit un potentiel en location de 500 M€ par an.

Gérard Tremblay, PDG d'Osmozis, commente : « Nous poursuivons notre développement sur ce formidable marché de l'hôtellerie de plein air, en particulier sur le segment porteur des mobil-homes connectés, estimé à 500 M€ de revenus récurrents par an en Europe. Les données sectorielles saisonnières sont d'ailleurs très bien orientées avec des réservations par internet qui ont doublé sur la période octobre 2021 - février 2022, laissant présager une belle saison estivale. Pour Osmozis, ce premier semestre 2021-2022 confirme à nouveau la justesse de notre positionnement et l'intérêt croissant pour les services connectés issus de l'innovation Osmozis. Le confort et la qualité d'accueil des touristes continuent, d'être une considération majeure des exploitants, ce qui fait d'Osmozis le partenaire privilégié de nombreux acteurs du secteur. »

Prochain rendez-vous :

Résultats premier semestre 2021-2022 le 25 mai 2022

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 30 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 100 sites en Europe.



L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,6 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2021.

CONTACT INVESTISSEURS

OSMOZIS

Gérard TREMBLAY

Président-Directeur Général

Tél. : 04 34 48 00 18

investisseurs@OSMOZIS.com





ACTUS finance & communication

Grégoire Saint-Marc

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 94

osmozis@actus.fr CONTACTS PRESSE

La Toile des Medias

David PILO & Sylwia RUS

Relations Presse Métiers

Tél. : 04 66 72 68 55 / 06 20 67 70 37

dpilo@latoiledesmedias.com /

sylwia@latoiledesmedias.com



ACTUS finance & communication

Déborah Schwartz

Relations Presse Financière

Tél. : 01 53 67 36 35

dschwartz@actus.fr

