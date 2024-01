OSMOZIS : DÉBUT D'EXERCICE DYNAMIQUE : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2023-2024 EN CROISSANCE DE +24%

Communiqué de Presse

Clapiers, le 16 janvier 2024

DÉBUT D'EXERCICE DYNAMIQUE :

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 ER TRIMESTRE 2023-2024

EN CROISSANCE DE +24% (+11% EN CROISSANCE ORGANIQUE)

Chiffre d'affaires de 1,8 M€, porté par les services Premium d'abonnement (83% des facturations) ;

Intégration rapide de Camping Connect (UK) et premières synergies commerciales internationales ;

Ambition d'un exercice combinant nette croissance, autour de +25%, et EBE en hausse.

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances , présente son chiffre d'affaires du 1 er trimestre de l'exercice 2023-2024 (période du 1 er septembre au 30 novembre 2023).

En k€ T1 2022-2023 T1 2023-2024 Variation SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT 1 187 1 502 +27% En % du chiffre d'affaires total 81% 83% +2 pts dont services connectés 525 645 +17% dont WiFi Premium 662 857 +29% CONSOMMATION P ÉRIODIQUE WiFi 276 310 +12% En % du chiffre d'affaires total 19% 17% -2 pts TOTAL GROUPE 1 463 1 812 +24%

Dans la continuité d'un exercice 2022-2023 qui a vu Osmozis à nouveau afficher des performances records ( voir communiqué ), la Société a poursuivi sa dynamique de croissance au 1 er trimestre 2023-2024. Le chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année a ainsi progressé de +24% pour atteindre 1 812 k€, au 30 novembre 2023. Osmozis a pu bénéficier de l'apport à hauteur de 185 k€, issu de l'acquisition en milieu de trimestre de Camping Connect au Royaume-Uni ( voir communiqué ). [1]

Au cours de ce 1 er trimestre, Osmozis a également continué de rencontrer une demande importante de la part des exploitants de campings pour sa gamme complète de produits et services connectés, à revenus quasi récurrents et à plus forte valeur ajoutée, notamment les bestsellers OsmoKey, OsmoPower et OsmoWater.

En synthèse par segment :

Le chiffre d'affaires des Services Premium d'abonnement , axe central de la stratégie de déploiement commercial, a connu une croissance de +27% et atteint 1 502 k€ grâce notamment aux Services connectés qui ont poursuivi leur essor en atteignant 645 k€, soit +17% de croissance pour ce trimestre. L'abonnement WiFi Premium a lui aussi progressé fortement de +29% pour atteindre 857 k€, en prenant en compte 100 k€ de revenus générés par Camping Connect.

, axe central de la stratégie de déploiement commercial, a connu une croissance de +27% et atteint 1 502 k€ grâce notamment aux qui ont poursuivi leur essor en atteignant 645 k€, soit +17% de croissance pour ce trimestre. L'abonnement a lui aussi progressé fortement de +29% pour atteindre 857 k€, en prenant en compte 100 k€ de revenus générés par Camping Connect. La Consommation Périodique WiFi ressort à 310 k€ en hausse de +12%, grâce à l'apport de 85 k€ de Camping Connect. La stratégie d'Osmozis demeure de transformer cette consommation en abonnement WiFi premium offrant récurrence et plus forte valeur ajoutée. Pour accélérer cette transition, la Société ne commercialise plus cette formule auprès des nouveaux clients depuis le 1 er septembre 2021.

Au-delà de la transformation de consommation périodique en premium, le service d'accès WiFi au global (Consommation Périodique + Service Premium WiFi) voit son chiffre d'affaires progresser de +24% par rapport au premier trimestre 2022-2023 passant de 938 k€ à 1 167 k€.

INTÉGRATION RAPIDE DE CAMPING CONNECT ET PREMIÈRES SYNERGIES COMMERCIALES INTERNATIONALES

Osmozis accélère son développement international et son implantation européenne, grâce notamment à l'acquisition de Camping Connect le 11 octobre 2023. Au-delà d'un apport direct de chiffre d'affaires, Camping Connect possède un potentiel important de déploiement des Services Premium sur ses 60 000 emplacements couverts et plus globalement sur l'ensemble du marché britannique, le deuxième marché en Europe.

L'intégration des équipes et des produits Osmozis est déjà effective avec de premières synergies commerciales. En effet, Camping Connect a déjà participé à plusieurs salons professionnels au Royaume-Uni, où la Société a pu proposer différents services connectés d'Osmozis, tels que Osmo X (la nouvelle borne selon la norme WiFi 6 et porteuse de 3 brevets), OsmoWater, OsmoPower et OsmoKey.

PERSPECTIVES DE FORTE CROISSANCE RENTABLE CONFIRM É ES SUR l'EXERCICE 2023-2024

Osmozis ambitionne de poursuivre la trajectoire de croissance rentable de ses activités tout au long de l'exercice 2023-2024. Le chiffre d'affaires devrait progresser autour de +25% avec l'augmentation des revenus par emplacement, lié à la montée en puissance de la vente des Services Premium d'abonnement, avec un EBE qui devrait encore progresser par rapport à l'exercice 2023-2024.

Afin de conserver son avance technologique, Osmozis déploie d'ores et déjà sa nouvelle borne d'accès Internet sans fil OsmoX. Après une première saison estivale réussie pour les premiers produits installés, Osmozis a mis en fabrication un lot de plusieurs milliers de bornes pour la saison à venir. Ces bornes présentent un coût de revient très compétitif par rapport aux produits concurrents disponibles sur le marché.

Au-delà de ces axes de développement, le Groupe entend continuer de signer des partenariats stratégiques, à l'instar de celui conclu avec le groupe Beneteau, pour la distribution de ses solutions en France et en Europe. Le passage progressif de la gamme de produits en marque blanche permettra de répondre à une demande importante au-delà du marché de l'hôtellerie de plein air.

Dans le cadre de sa politique RSE, OSMOZIS a poursuivi sa stratégie de réduction des émissions carbone en obtenant la certification « Net Zero Contributor » ainsi que les Labels Coq vert et Coq bleu attribués par Bpifrance. D'autre part, 25% des collaborateurs d'OSMOZIS ont participé à une fresque du Climat au cours de l'exercice.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale des actionnaires : mardi 27 février 2024 à 11h

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023-2024 : mardi 9 avril 2024 après bourse

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 18 ans, le Groupe a construit et acquis un parc installé, et possède près de 37 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 600 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS se matérialise par un portefeuille complet de services destinés aux centres de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels destinés à accompagner les exploitants dans leur gestion quotidienne). Elle est construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 12,7 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2023.

[1] L'apport en chiffre d'affaires de 185 k€ sur le trimestre ne représente que la part de chiffre d'affaires générée entre la date d'intégration de Camping Connect dans les comptes consolidés d'Osmozis, le 11 octobre 2023, et la fin du trimestre, le 30 novembre 2023.